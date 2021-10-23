Когда возобновит работу пункт вакцинации в Ледовом дворце в Пскове

17:07, 23 октября 2021, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации поступили сообщения от псковичей о том, что 23 октября не работал пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце.

Причиной приостановки деятельности пункта вакцинации стала болезнь медработника. В региональном комитете по здравоохранению заверили, что с 25 октября пункт вакцинации в Ледовом дворце продолжит в прежнем режиме – ежедневно с 08:00 до 18:00.

Сделать прививку от коронавируса и гриппа можно в других пунктах:

в ТЦ «Акваполис» – ежедневно с 10:00 до 15:00;

в ГМ «Империал» – ежедневно с 10:00 до 20:00 (пн. – сб.) и с 10:00 до 15:00 (вск.);

в ТЦ Fjord Plaza – ежедневно с 12:00 до 20:00;

в мобильный комплекс у «Магнита» на улице Труда, 37а – ежедневно с 10:00 до 14:00;

в ТЦ «Апельсин» (Великие Луки) – с 10:00 до 17:00 в будние дни (с 14:00 до 14:30 – перерыв) и с 11:00 до 14:00 в выходные;

в ТЦ «Рубин» (Великие Луки) – с 09:00 до 17:00 (для работающего населения – по предварительной записи).

Ранее псковичам рассказали, какой пункт вакцинации лучше не посещать в субботу.