С 25 октября в бассейне «Электрон» прекращаются тренировки для детей

15:03, 24 октября 2021, ПАИ

В бассейне «Электрон» в Пскове прекращаются тренировки для детей. Об этом спорткомплекс сообщил в своём Instagram.

С 25 октября по 7 ноября тренировочные процессы для несовершеннолетних будут приостановлены. Срок действия абонементов будет продлён на соответствующий период.

С 30 октября посетить «Электрон» совершеннолетним гражданам можно будет только с QR-кодом о вакцинации либо со справкой о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев.

Ранее об ограничениях в регионе рассказал губернатор Михаил Ведерников. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.