Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

С 25 октября в бассейне «Электрон» прекращаются тренировки для детей

В бассейне «Электрон» в Пскове прекращаются тренировки для детей. Об этом спорткомплекс сообщил в своём Instagram.

С 25 октября по 7 ноября тренировочные процессы для несовершеннолетних будут приостановлены. Срок действия абонементов будет продлён на соответствующий период.

С 30 октября посетить «Электрон» совершеннолетним гражданам можно будет только с QR-кодом о вакцинации либо со справкой о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев.

Ранее об ограничениях в регионе рассказал губернатор Михаил Ведерников. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

24 октября 2021

С 25 октября в бассейне «Электрон» прекращаются тренировки для детей
24 октября 2021

Параспортсмены из Псковской области завоевали медали всероссийских соревнований по настольному теннису
23 октября 2021

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов для участия в зимних Играх в Пекине
22 октября 2021

Пскович стал чемпионом Европы по шахматам
21 октября 2021

Участники студии «Созвездие» из Великих Лук завоевали награды на фестивале по танцевальному спорту в Санкт-Петербурге
20 октября 2021

«Спартак» проиграл «Лестеру» в Лиге Европы
19 октября 2021

FIFA собирается проводить Чемпионаты мира каждые два года
19 октября 2021

ФК «Псков» вышел в финал Кубка МРО «Северо-Запад»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...