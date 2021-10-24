С 25 октября в бассейне «Электрон» прекращаются тренировки для детей
В бассейне «Электрон» в Пскове прекращаются тренировки для детей. Об этом спорткомплекс сообщил в своём Instagram.
С 25 октября по 7 ноября тренировочные процессы для несовершеннолетних будут приостановлены. Срок действия абонементов будет продлён на соответствующий период.
С 30 октября посетить «Электрон» совершеннолетним гражданам можно будет только с QR-кодом о вакцинации либо со справкой о вакцинации или перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев.
Ранее об ограничениях в регионе рассказал губернатор Михаил Ведерников. COVID-ограничения в Псковской области в инфографике смотрите здесь.
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