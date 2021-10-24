На двух перекрёстках в Пскове 25 октября отключат светофоры

17:12, 24 октября 2021, ПАИ

25 октября с 9:00 до 18:00 в Пскове в связи проведением профилактических работ на сетях электроснабжения на пересечении Рижского проспекта – улицы Юбилейной и пересечении улицы Юбилейной - улицы Доставалова отключат светофоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

При планировании поездок водителей просят выбирать маршрут с учетом проводимых работ.