На двух перекрёстках в Пскове 25 октября отключат светофоры
25 октября с 9:00 до 18:00 в Пскове в связи проведением профилактических работ на сетях электроснабжения на пересечении Рижского проспекта – улицы Юбилейной и пересечении улицы Юбилейной - улицы Доставалова отключат светофоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.
При планировании поездок водителей просят выбирать маршрут с учетом проводимых работ.
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