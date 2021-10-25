Более 590 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

08:07, 25 октября 2021, ПАИ

В Псковской области проведено 590 066 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1288. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент в регионе подтвердились 56 321 случаев COVID-19, вылечились 47 769 пациентов, 884 человека скончались.

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил порядка 10%.