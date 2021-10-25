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Общество

Более 590 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области

В Псковской области проведено 590 066 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1288. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент в регионе подтвердились 56 321 случаев COVID-19, вылечились 47 769 пациентов, 884 человека скончались.

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил порядка 10%.

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