Более 590 тысяч тестов на коронавирус сделали в Псковской области
В Псковской области проведено 590 066 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1288. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
На данный момент в регионе подтвердились 56 321 случаев COVID-19, вылечились 47 769 пациентов, 884 человека скончались.
За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил порядка 10%.
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