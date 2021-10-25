Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников таможни
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов таможенных органов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.
«В структуре Псковской таможни находится 13 постов и 11 пунктов пропуска, трудится почти 1,5 тысячи человек. От вашей грамотной и слаженной работы зависит эффективность борьбы с контрабандой и ввозом контрафакта, пополнение бюджета и экономическая безопасность региона и страны.
Сегодня таможенные органы постоянно совершенствуют свою работу, внедряют новые цифровые технологии и автоматизируют процессы операций, что позволяет обеспечивать еще более качественный таможенный контроль.
Благодарю работников Псковской таможни за ваш напряженный, честный и добросовестный труд, за готовность ежедневно защищать экономические интересы и безопасность страны. Ваша работа в непростых условиях требует высочайшей ответственности и заслуживает глубокой благодарности.
Искренняя признательность ветеранам, которые стояли у истоков становления таможенной службы, полностью отдавали себя выбранной профессии и сегодня являются примером для молодых специалистов, передают им свои знания и опыт.
Желаю всему личному составу Псковской таможни успехов в ответственной службе, профессионального роста, крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Псковской области и России», - говорится в поздравлении губернатора.
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