Как сберечь психическое здоровье – интервью с Марией Трофимовой

12:11, 25 октября 2021, ПАИ

Насколько сегодня актуальна проблема депрессивных состояний, стали ли люди чаще страдать от психических расстройств во время пандемии, как отличить осеннюю хандру от серьезной депрессии, о способах профилактики и лечения мы поговорили в медиацентре ПАИ с врачом-психиатром Марией Трофимовой. Предлагаем вам стенограмму встречи в медиацентре.

«Все серое, всё грустное»

- Коллеги, добрый день! Сегодня у нас в гостях заведующая отделением Псковской психиатрической больницы №1, врач-психиатр высшей категории. Мария Евгеньевна, расскажите нам, действительно ли осенью учащаются случаи обострения психических заболеваний, депрессивных состояний? С чем это связано? Каковы причины этих обострений?

- Здравствуйте. По поводу психических заболеваний данные разнятся. А вот по поводу депрессии – да, она учащается, потому что снижается количество солнечных лучей, уменьшается выработка гормонов, витамина Д, серотонина, дофамина, которые вырабатываются днем. И мелатонина, который, казалось бы, вырабатывается в ночное время суток и способствует сну, в темноте, но если недостаточно света – он перестает в достаточном количестве вырабатываться.! И поэтому нарастает бессонница, может нарастать грусть, и если у человека есть наследственная предрасположенность к депрессивным проявлениям, то – да, может быть обострение.

- То есть, у нас у всех логично ухудшается настроение из-за отсутствия солнечного света?

- Да, это биоритмы человека, и гормон радости, серотонин, дофамин меньше вырабатываются в организме в темное время, когда солнца меньше.

- А обострения психических заболеваний?

- Вообще нас учили, что весна и осень – чаще обострения, чаще поступают пациенты. Как и любых хронических заболеваний. Недавно читала последние данные, что и летом теперь пики есть по шизофрении. Депрессия – четко, когда снижается освещенность. А сейчас и зимой освещенность снижается. Раньше зимой было много снега, и снег тоже давал свет. Сейчас редкие зимы со снегом, и всё серое, всё грустное.

- Затяжная осень, переходящая в пасмурную весну, поэтому мы постоянно в депрессиях. Если говорить все-таки о психических заболеваниях, хотелось бы услышать немного статистики. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела у нас в регионе?

- Мне предоставила данные наш главный психиатр области Шевцова Валентина Васильевна, это ее данные, она ведет всю статистику. У нас есть первичная заболеваемость, это выявляемость, она у нас ниже, чем по стране, при чем уменьшается. И общая заболеваемость у нас примерно в одинаковом состоянии, с годами не увеличивается. На 100 тысяч населения в 2020 году общая заболеваемость, распространенность психических заболеваний 3126 человек. А выявляемость - 157 человек на 100 тысяч населения. Но выявляемость, первичная заболеваемость зависит от многих факторов, в том числе и от доступности психиатрической помощи. Если в каком-то районе стала расти выявляемость, первичная заболеваемость по какому-то заболеванию, не важно – по психическому или эндокринологическому, - значит там достаточное количество специалистов, хорошо работает специалист, хорошо выявляет.

- То есть, чем больше выявляемость, тем лучше работа первичной системы?

- Всегда пишут: 1-2-3% в популяции больны шизофренией. Это генетически обусловленные факторы. Это сравнительно стабильные цифры. Если вспомнить нацистскую Германию, Гитлер хотел очистить нацию от психически больных людей. И он их уничтожал. Но как только война закончилась, буквально в течение нескольких лет количество психически больных вернулось в прежнее состояние. За несколько лет заболеваемость первичная увеличилась. И все равно эта цифра в несколько процентов.

- У меня как раз был вопрос: такие серьезные психические заболевания – это генетика?

- Это генетика, и они для чего-то нужны. Когда в данной стране попытались искусственно вырезать их, их убивали, их уничтожали, они даже не могли свой геном оставлять потомкам. Тем не менее через несколько лет все вернулось на круги своя. Достаточно быстро. Знаете, в философии: норма – это большинство. А не норма – это меньшинство. Как только меньшинство становится большинством, это становится нормой. Для чего-то какой-то процент населения должен страдать.

- Вы сказали, что на 100 тысяч населения есть определенная цифра. А какие это психические заболевания? Основные можете назвать?

- По основным заболеваниям у меня есть цифры только по инвалидности. Это и умственная отсталость, и шизофрения, и органические заболевания – это все здесь.

- То есть, с психическим заболеванием тоже присваивается инвалидность, когда человек уже..?

- Когда человек утрачивает работоспособность. У нас на 100 тысяч населения 304, это 2020 год. По шизофрении – 6,8, неорганические психозы – 127 человек на 100 тысяч населения. Умственная отсталость – 490. У нас очень много умственной отсталости в области.

- Умственная отсталость тоже считается психическим заболеванием? А что такое умственная отсталость?

- Да, это тоже психическое заболевание, это врожденное снижение интеллекта.

- А как это определяется, в каком возрасте?

- Это определяется в детском возрасте, до 3 лет. Понимаете, если человек развивался нормально, и в какой-то момент что-то произошло – травма, и это уже считается органической деменцией, органическое слабоумие. А если это врожденные вещи – то это считается умственной отсталостью. Умственная отсталость делится на легкую, среднюю, выраженную. Раньше было дебильность, имбецильность, идиотия. Но у нас тема немного другая.

- Умственная отсталость – это тоже генетическое заболевание? Она тоже входит в эти 2%? Или она как-то растет с годами?

- У нас в Псковской области стабильно, показатели по умственной отсталости одни. Увеличения нет никакого. И по инвалидности цифры примерно на одном уровне. Умственная отсталость – она многофакторная. Есть генетические заболевания, хромосомные мутации, генетические аберрации, есть внутриутробное поражение плода, есть поражение во время родов, есть, когда женщина переболела во время беременности.

- Можно еще раз цифры по умственной отсталости?

- По инвалидности – 490 на 100 тысяч населения. Это одна из больших цифр. На самом деле, очень много… По депрессии еще хотела сказать. Если брать цифры в мире, то если раньше все время говорили, что депрессия на втором месте по числу потери трудоспособности.

Что такое депрессия?

- Депрессия – это психическое заболевание?

- Да, которая приводит к потере трудоспособности. И невротическая, и эндогенная. Она во всем мире шла на 2-3-м месте. Сейчас она вышла на 3-е место. Всегда на первом месте были сердечно-сосудистые заболевания, а сейчас поднялись на первое место инфекционные заболевания. Понятно, почему. На втором месте сердечно-сосудистые заболевания. И на третьем месте стойко стоит депрессия. Я открыла данные ВОЗ: у женщин она вышла даже на первое место. Это целая проблема, это же и на экономику бьет хорошо!

- С точки зрения обывателя, депрессия – это такое состояние, которое перманентное, и никто не обращает на это внимание. Действительно ли это заболевание, которое требует лечения?

- Да, это заболевание, требующее лечения. Понимаете, если говорить: просто хандра, просто грусть – каждый из нас с этим сталкивался.

- Давайте расскажем, чем отличается хандра от депрессии.

- Хандра и грусть могут быть связаны с какими-то событиями в жизни, может, просто стало темно, неуютно. Но человек достаточно быстро приходит в себя, это не длится больше двух недель. Человек может чем-то поднять себе настроение, например пойти в тренажерный зал, посидеть с чашечкой кофе, купить себе что-то. То есть, человек не разучился радоваться, не разучился получать удовольствие от каких-то мелочей в жизни. Пошли, посидели с подругой, выпили кофе, шоколад съели, который поднимает настроение, пообщались, просто посмотрели любимый сериал, поставили любимое кино, кошку погладили. И стало легче. Грусть – это все кратковременно, это все преходяще, это не влияет на жизненное функционирование человека. Это не влияет на самооценку. Хандра, грусть – ну, погрустил, но быстро взял себя в руки и пеплом голову посыпать не стал, быстро пришел в себя.

- Как понять, что ты уже в депрессии?

- При депрессии она занимает большую часть дня, стойко длится больше двух недель. Есть критерии по классификации: больше двух недель – нужно задуматься и обращаться к врачу. Депрессия влияет на твое функционирование. То есть, ты силой заставляешь себя начать что-то делать. Ты не получаешь удовольствия от привычных вещей, которые тебя раньше радовали.

- Говорят, депрессия у женщины в первую очередь выражается в том, что она перестает за собой ухаживать. Если она все время прихорашивалась, красилась, заботилась о своих нарядах, она перестает это делать. Некоторые прекращают даже какую-то элементарную гигиену.

- Это уже совсем запущенные формы. Да, человек, если легкая депрессия, может заставить себя пойти и делать. Это минимально влияет на функции. Я пришла на работу, я все равно выполняю обязанности свои. Когда депрессия нарастает, становится тяжело выполнять свои обязанности, в принципе, утомляемость и снижение работоспособности идет. Человеку тяжело выполнять свою работу. Это сказывается на работе, на утомляемости, на внимании, на качестве и количестве выполняемого труда.

- А в быту?

- И в быту начинает сказываться. Когда совсем тяжело, это проблема целая, это уже на уровне физической боли идет. И человек не может себя заставить: а зачем? Зачем делать что-то? Зачем краситься? Зачем идти мыться? Зачем кушать? Для чего? Смысла нет. В жизни нет смысла.

- Говорят, что во время депрессии очень многие просто спят, лежат и не встают с кровати. Это уже не хандра?

- Во время хандры можно тоже позволить себе расслабиться денек-другой. Почему бы и нет, если накатила хандра, осень, почему бы не посвятить себе денек, не выспаться? А тут идет именно болезнь. При депрессии идет нарушение сна, может быть как отсутствие сна, так и гиперсонливость. При этом днем человек не может себя заставить, он лежит в постели, он может быть в дремоте, засыпать, просыпаться, а ночью будет не уснуть.

- Но это не значит, что ночью он будет работать, делать что-то и так далее?

- Нет. Человеку трудно заставить себя, вытащить и заставить что-то делать. Практически никак.

- Самое интересное, что вы сказали, что это у женщин превалирует почему-то.

- В несколько раз чаще, чем у мужчин!

Послеродовая депрессия

- Мой вопрос касается послеродовой депрессии. Раз уж мы затронули женщин. Скажите, пожалуйста, по все признакам это очень похоже на классическую депрессию, но все таки: есть ли у психиатров какие-то маркеры, как женщине после родов определить у себя это состояние и его поймать?

- Послеродовая депрессия – 2-3-4 месяца после родов. Все, что после, - это уже не послеродовая депрессия. Понимаете, нет такого диагноза - послеродовая депрессия. Это мы сами для себя определяем. Раньше было, а сейчас мы пишем: депрессивный эпизод такой-то степени тяжести. Там у женщин, конечно, идет после родов резкий обрыв. Если во время беременности одни гормоны прекращали функционировать, другие нарастали, то тут резкий обрыв. И, наверное, каждая женщина после родов ощущала чувство опустошенности какой-то. Плюс астения послеродовая, когда сами роды, сам процесс много энергии отнял. Даже в норме женщина это чувствует. Наверное, каждый, кто рожал, видел, как кто-то рыдает, и сам, может, рыдал на пустом месте в роддоме. Это было. Но когда это переходит рамки... Все то же самое: не хочешь ничего делать, ничего не можешь, настроения нет, ребенок раздражает.

- Из ваших слов я поняла, что это уже не послеродовая депрессия, когда у женщины должны были восстановиться гормоны, это уже идет депрессивное состояние по другим причинам.

- Да, 2-4 месяца, она сразу пришла домой и первый месяц к ребенку не подходит. Не может подойти! Она говорит: он у меня вызывает не радость, не желание, не инстинкт, не жалость, вызывает раздражение. Это заканчивается.

- А если человек идет на суицид, да еще и с детьми, что это?

- Я видела людей с чисто депрессивными состояниями, когда у человека настолько все плохо, что нет смысла жить – не только мне, но и моим родственникам, а что они будут делать без меня? Хорошо, если женщина хватает себя в руки и сама обращается за помощью. Бывали случаи, когда сами вызывают, обращаются, приходят к врачам и даже вызывают скорую помощь со словами: мне сейчас настолько плохо, я готов ехать даже в психиатрическую больницу, потому что я понимаю, что это ненормально. Были случаи, когда оказывалась под влиянием патологии, под влиянием голосов. Это очень опасное состояние, когда голоса приказывают человеку делать что-то.

- Факт суицида считается отклонением от нормы, серьезным психическим заболеванием?

- Ряд суицидов носят шантажный характер, человек под влиянием момента может пошантажировать - настолько плохо было, да еще и выпил чуть-чуть. Но бывает же, что суициды заканчиваются непредсказуемо. Девушка все рассчитала, поругавшись со своим мужем, молоденькая совсем, 19 лет, красивая такая. Жила с мужем и матерью, знала, во сколько все приходят с работы. Периодически шантажировала. Но так получилось, что подзадержались люди, пришли – а она не подрассчитала. Ее откачали, но гипоксия головного мозга дала о себе знать. Там проблемы.

- Вы хотели цифры назвать по суицидам.

- Данные по суицидам тоже Валентина Васильевна Шевцова предоставляла. На 100 тысяч населения в этом году – 16,6. И они разнятся. Самая большая была в 2015 году, 2015-2016 годы. Сейчас у нас снижение идет. В 2016 году -26 на 100 тысяч населения. И даже по абсолютным цифрам, потому что у нас население уменьшается, у нас идет снижение. Если 2015-2016 годы у нас было 158, то в 2020 году – 104.

- А какая возрастная категория?

- Самые разные возрастные категории. Да, конечно, на среднюю группу приходится больше всего. Но есть люди и пожилого возраста часто, и 90-летние, и 80-летние, это фактор одиночества пожилых людей. Есть, к сожалению, подростки, завершенные суициды. При этом были те, у кого была психическая патология, а есть ряд подростков, которые вообще нигде не состояли на учете, не обращались никуда, но при этом совершили суицид. Серьезный суицид – это когда человек уходит, не ставя в известность родных, зная, что его не найдут.

- Скажите, а вот у меня соседка думает об этом, говорит об этом или очень странно себя ведет. Какими словами я могу ей помочь? И вообще – есть ли возможность помочь словами?

- В такой ситуации нужно к специалистам обращаться.

- Можно уточнить: она сказала, что ей одиноко, не с кем общаться, что она одна, это главная проблема. Мужа дома нет, он военный, и она была одна.

- Ну тут только не оставлять одной. Вообще в этой ситуации нужно обращаться к специалисту. К психологу, к психиатру, хотя бы к психологу. Но психологи тоже на себя такое не возьмут. И нельзя оставлять человека одного. Отвлекать, развлекать. Даже если начинается какой-то шантаж, хотя бы небольшой, неважно, - это уже требует обращения к специалисту.

- Она с двумя детьми, какой психолог… Не пойдет, и времени нет.

- Понимаете, даже специалист, и специалист с хорошим опытом работы, мы не боги, мы не можем предсказать иногда. Не зря же такие случаи: выдали оружие не тому человеку, или выписали человека с принудительного лечения, был резонансный случай, а он пошел через несколько месяцев и кого-то убил. Тяжело предсказать, как себя человек поведет. И даже специалист не всегда может точно определить. Но в такой ситуации одного человека оставлять, конечно, нельзя. Сможете вы ему круглосуточное наблюдение, развлечение устроить, отвлечение на другие темы, разговор завести? Шантаж это или не шантаж? Человек, который реально задумал самоубийство, чаще всего говорить об этом не будет. Он скроет этот факт, чтобы его не остановили. Человек, который реально задумал самоубийство, рано или поздно его совершит. Не важно, где, не важно, как, он это может сделать даже в психиатрической больнице.

- А в случае шантажа, можно постараться уберечь, как в той истории, когда по случайности это все происходит?

- Но это не всегда. Я видела людей, которые активно об этом говорили, и пытались сделать, и были тяжелые попытки суицида.

Не нужно бояться идти к психиатрам

- Является ли обострение хронических заболеваний вкупе с таким настроением, когда делать ничего не хочется, свидетельством того, что у человека депрессия?

- Вы про соматические заболевания говорите? Любое соматическое заболевание, особенно сопровождающееся болевым синдромом, снижением функционирования, неприятными ощущениями, лечением тяжелым, может привести к развитию депрессии. Любое заболевание, да, может.

- То есть, в совокупности, когда у человека хандра или депрессия, непонятно, плюс есть еще какие-то физические проявления, это такой звоночек.

- Это фактор риска. Сама по себе депрессия бывает скрыта за соматической. Человек ходит, ему все болит, ничего не находят, это как проявление депрессии может быть. И все болевые ощущения усиливаются при депрессии. Но и само по себе любое хроническое заболевание тоже может приводить к депрессии. И очень тяжелые вещи, когда человек получает квалифицированное, специализированное лечение, переносит виртуозную операцию, а послеоперационный период идет насмарку только потому, что человек ушел в депрессию. И заживление идет не так, и рекомендации принимать лекарства бесполезны. Человек может просто не принимать какие-то лекарства: а зачем, а почему? Были случаи, когда люди после хороших операций, благополучно прошедших, человек совершал суицид. Потому что он устал от всего происходящего. А к вопросу по поводу – идти, не идти – во-первых, не нужно бояться идти к психиатрам.

- Нужно идти к психологам или к психиатрам?

- Хотя бы к кому-то, но вообще к психиатрам. Если уже пошла речь о суициде, то психологи не возьмутся за это.

- А если депрессия? Когда ты лежишь, тебе не встать…

- К психиатрам. Понимаете, вообще работа с депрессивным человеком – это работа комплексная. Там и психиатр будет работать, и психолог. Начинает психиатр, а дальше может вести психотерапевт, психолог. Не нужно бояться идти в наш диспансер. Потому что люди с невротическими депрессиями не ставятся у нас на учет, не подвергаются стигматизации, не лишаются никаких благ. При этом может быть оказана квалифицированная помощь. Этого бояться не надо. В зависимости от того, какая депрессия, лекарства принимаются или кратковременно, или долговременно. Но это уже специалист решит, сколько времени. Лекарства необходимы даже для того, чтобы человек нашел в себе силы встать с постели, нашел в себе силы найти ресурсы, чтобы бороться с этой депрессией. Потом, может быть, он от этого отойдет, лекарства будут не нужны. Но в какой-то момент они нужны, чтобы снять. Эта тоска – она на уровне физической боли. У человека может преобладать или то, или то.

- Скажите, пожалуйста, ковид как-то провоцирует психические заболевания? Есть какие-то случаи? Какая-то статистика?

- Провоцирует. Он провоцирует. Статистики пока еще нет. Я думаю, пока еще рано говорить о статистике. То, что коронавирусная инфекция – это инфекция полиорганная, поражающая все органы и системы, и там идет воспаление сосудов, в том числе головного мозга.

- Снижение поступления кислорода в головной мозг?

- Там все, там и гипоксия, там и интоксикация. Там идет поражение сосудов по все органам и системам. Не зря же многие заметили, после коронавируса… Оно идет по типу аутоиммунного заболевания, идет воспаление везде! В легких больше, но иногда идет много случаев – острое поражение почек, почечная недостаточность. Очень многие заметили, что после перенесенного коронавируса волосы стали выпадать, через несколько месяцев. Это не только из-за гипоксии, там идет поражение, именно сосудистый фактор. Начинается коронавирус, например, с того, что у человека за несколько дней до этого начинает прыгать давление.

- А после коронавируса депрессия может быть?

- Сложно сказать: было бы это, развилось бы это у человека без коронавируса? Может быть, и не развилось бы, или - да, но позже. Но то, что он провоцирует психозы, аффективно-бредовые, маниакальные - это факт. Маниа – это противоположное депрессии состояние. Когда человеку все хорошо. Когда галлюцинации у человека начинаются. Я уж не говорю про спутанность сознания, про сумерки, про делириозные эпизоды. Делирия – если от алкоголя, то белая горячка, а вообще делириозный синдром – расширенное состояние, когда на фоне гипоксии, интоксикации человек начинает плохо понимать, что происходит, он дезориентирован, какие-то обрывочные обманы восприятия, нарушение сна. Работники больниц коронавирусных скажут об этом, если вы с ними поговорите.

- Чем сильнее заболевание, тем серьезнее может быть нарушение?

- Наверное, да. По-разному. И многие, кто переболел, отмечают, что реакции стали не те, память стала не та. И уже есть исследования по поводу того, что поражение мозга, например, нарушение обоняния тоже не просто так. Есть с поражением рецепторов, а есть с поражением кусочков головного мозга. Знаете, у некоторых людей очень быстро обоняние возвращалось, через несколько дней, а у некоторых на полгода и на год. У моих родственников, у моего брата до сих пор в полной мере обоняние не вернулось. Страдает память, страдает восприятие информации, страдает внимание. Человек читает, не запоминает. Это отражается на деятельности трудовой. Какой-то важный момент упустил, ты вроде видишь, а вроде и не видишь. Я когда еду на машине, и мне начинают сигналить, как будто только права получила, я смотрю – не в тот ряд стою, не на тот свет.

- В таких случаях нужно к врачу обращаться?

- В таких случаях можно не к психиатру, можно просто витамины пропить, сосудистые препараты, ноотропы.

Как спастись от хандры

- Давайте скажем о том, как спастись от осенней хандры, чем можем мы помочь себе сами. Мы сейчас не говорим о серьезных депрессиях, когда надо к специалисту. Как помочь себе осенью вернуться в колею?

- Витамины. Тот же самый шоколад поднимает, красная рыба поддержит. Физические нагрузки. Спорт. Способствуют выработке серотонина, дофамина, гормона счастья.

- Помогает ли уехать в отпуск в теплую страну?

- Солнце конечно помогает! Другой вопрос, когда вы возвращаетесь назад, будет резкая акклиматизация. Тоже бывает вопрос. Когда ты после солнца возвращаешься, а тут серость.

- Но там ты зарядился, витамин Д…

- Да, витамин Д. Тут есть такой момент, когда перегораешь на работу, эмоционально устаешь, нужно вовремя позволить себе отдых, не запускать.

- Какие самые распространенные причины депрессии?

- Депрессии разные бывают, невротического круга, когда человека что-то привело к этому. Неприятности в жизни, уж не будем говорить, какие. Все-таки генетический фактор имеет значение. Кто-то теряет всю семью и берет себя в руки, и отряхивается, и идет дальше. А кто-то расстался с молодым человеком – и все.

- Гиперутомляемость может повлиять на появление депрессии?

- Да, но если эндогенная депрессия, то генетический фактор имеет значение. Склад личности имеет значение. Человек мнительный, тревожный, копающийся в себе, быстрее найдет причины для депрессии, быстрее скажет: я лично делаю что-то не так.

- Как вы относитесь к антидепрессантам и к тому, что люди сами себе их назначают?

- Нет, сами себе не надо. Сейчас их без рецепта получить сложно.

- А вот эти антидепрессанты, которые рекламируются и продаются без рецепта? Ну, препараты типа: вы перестанете ходить грустные на работу, вы будете много работать и понимать все…

- Ну, вреда большого от них нет. А эффект плацебо, может быть, сработает. Как говорил один профессор на один препарат: святая вода.

- А если человеку удается найти свой антидепрессант, и он начинает лечить свою депрессию им?

- Лучше это делать под контролем врача. Потому что есть четкие показания, противопоказания.

- Могут ли они ухудшить состояние?

- Всякое может быть. Во-первых, новые антидепрессанты раньше чем через неделю не начинают действовать. Это нужно вытерпеть, выдержать, понять. Есть какие-то побочные действия, которые со временем проходят. Их еще надо уметь правильно назначить, чтобы нивелировать последствия. А есть те, которые могут ухудшить состояние. Человеку и так плохо, а у него усилилась… Каждый человек индивидуален. Девяти человекам хорошо, а десятому не очень. Ему говорят: терпи, терпи - а у него головная боль сильнее и сильнее, кишечные расстройства, еще что-то. Конечно, на этом фоне у него и так все было нехорошо, а так еще хуже стало. Опять же, есть препараты, которые могут все заактивизировать и усилить риск суицида. Это все-таки нужно делать под контролем врача. Есть препараты, которые написано: одна доза. Я встречала одну женщину, нормального сложения, нормального роста, не маленькую, не худенькую, когда она мне сказала, я ей даже не поверила: ей нужно было назначать все в 4 раза меньше. У нее такая врожденная способность. Любые препараты – сердечные, любые, все уменьшить надо. Всем таблетка, а ей ¼ таблетки. Это нужно смотреть, чуть больше дозу дал, человек может уйти, затормозиться сильно. У него в депрессии и так-то мозги плохо работают…

- В общем, без рекомендации врача – ничего. Про депрессии, про хандру мы закончили. В последнее время много людей находятся в состоянии агрессии неконтролируемой. Мы сталкиваемся в жизни, когда непонятно у людей: то ли уже началось психическое заболевание, то ли это просто плохое настроение. Может ли выражаться хандра, депрессия агрессией на окружающих?

- Депрессия – да. Там идет и эндогенная депрессия, и невротического круга депрессия, может сопровождаться повышенной раздражительностью и агрессией. А вообще депрессия может протекать по-разному. Не обязательно, что человек лежит. Может быть ажитированная депрессия, тревожная, человек может быстро бегать и быть в большой тревоге. Человек боится оставаться один на один со своими мыслями о своей неполноценности, о перспективах, о том, что все плохо. Это он может прикрывать повышенной деятельностью. И усталость может сопровождаться раздражительностью. Человек устал, его дергают.

- Как вести себя с людьми, которые неуравновешенны и так реагируют, а тебе приходится все равно с ними сталкиваться? В общественном транспорте, в магазине…

- Таких людей лучше обходить стороной, не тратить свои нервы, не известно, чем это закончится. Когда человек тебе неизвестен, ты же не знаешь, как он себя поведет дальше.

- В полемику с такими людьми лучше не вступать?

- Нет. С такими людьми лучше отойти в сторону, если уж никак не обойти стороной – согласиться, сказать – да.

- Еще один вопрос. В нашем маленьком городе – в большом, я думаю, еще больше проблем, - к сожалению, встречаются на улице люди с явными психическими отклонениями, с серьезными. И когда такой человек идет через дорогу, все равно тебе как-то страшно, его поведение нездоровое. Должны ли такие люди находиться в стационарах? Как обезопасить окружающих людей и себя?

- Вообще они должны находиться в стационарах. По крайней мере, на период обострения. Сейчас проблема в том, что сложно госпитализировать таких людей, потому что мы постоянно о правах пациентов говорим, но сложно бывает госпитализировать, доказать, обосновать госпитализацию, это приравнивается к лишению человека свободы. А человек может причинить вред кому-то или самому себе. Кстати, среди лиц без определенного места жительства много психически больных людей, у которых в силу психического заболевания дрейф социальный пошел вниз. Они социально запущены. Конечно, такие люди нуждаются в лечении.

- Насколько я знаю, сейчас без согласия пациента невозможна госпитализация, несмотря на психическое заболевание.

- Да. В принципе, само психическое заболевание не значит, что человек должен находиться в психиатрической больнице. Если у тебя есть сахарный диабет, то это не значит, что ты должен лежать в эндокринологии. И большинство людей с психическими заболеваниями нормально живут, функционируют. Есть сами контролируют себя, есть родственники контролируют. И даже, может, они представляют меньшую опасность, чем просто люди в плохом настроении. Даже если видно, что болезнь на них сказалась, все равно люди под контролем. Но во время обострения нужно лечение. И тут закон предусматривает опасность для себя и для окружающих, когда человека без его согласия можно положить.

- Это если уже поставлен диагноз?

- Человек впервые в жизни может попасть. Официально диагноза нет, но человек сошел с ума, заболевание дебютировало, впервые в жизни развилось, и стоит вопрос о госпитализации. Это вопрос сложный, это отдельная конференция. И лечение тут не добровольное, лечение должно быть на период, пока человек нуждается в этом. Когда только нужда уходит, человек должен быть выписан. Часто очень люди, которые не добровольно ложатся, а через суд, через какое-то время большинство из них говорят: да что ж я творю такое, как это вообще можно.

- У меня вопрос по поводу дебютирования всех этих угнетенных состояний и, в частности, депрессии. Если человек впервые столкнулся с ней, все нормально, все проработал, избавился. Значит ли это, что теперь он будет подвержен этому на протяжении всей своей оставшейся жизни? И эта депрессия сможет накрыть его еще не один раз?

- Знаете, у всех по-разному. Бывает, очень тяжелые эпизоды люди переносят и как-то справляются. Бывает так, что человек, выйдя из очень тяжелого эпизода депрессии, учится себя контролировать, понимает, что когда-то где-то нужно переключиться, нужно отдохнуть, нужно не дать, нужно переключиться. И есть случаи, что человек один-два раза в жизни уходит в депрессию. А есть случаи, которые, к сожалению, повторяются.

- А бывает ли у детей депрессия, у маленьких?

- Там по-другому проявляется все. Это тоже отдельная тема. Тоже бывает, особенно депривация с родителями, ощущение ненужности у детей брошенных, у деток, у которых нет связи с родителями. В детских домах.

- Просто есть такое обывательское мнение, что депрессия начинается с подросткового возраста, когда бушуют гормоны.

- По всей стране есть случаи, когда 7-9-летние детки шли на суицид на фоне неудач по учебе или еще чего-то.

- Скажите, пожалуйста, может ли глубокая форма клинической депрессии спровоцировать нарушение работы какого-то из органов в организме? Это вроде психосоматика называется. Говорят, что психосоматикой можно себе даже опухоль раковую вырастить.

- Если вы возьмете опросники, то там есть ряд вопросов по тому, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь, как работает твой желудочно-кишечный тракт. При депрессии чаще всего запоры, они же не пустом месте возникают! Редко бывает наоборот, в другую сторону. Нарушение сна при депрессии есть, нарушение желудочно-кишечного тракта есть. Нарушение ритма сердечного есть при депрессии. Депрессия все угнетает, даже заметили, что при депрессии раны хуже заживают. Ведь идет дисбаланс медиаторов в головном мозге, все работает не так. Мозг же отвечает за работу всех органов и систем. Есть много тяжелых заболеваний, когда люди один-два раза за жизнь переносят обострение и живут совершенно нормальной жизнью. Вовремя пролеченные работают, учатся, заводят семью и живут полноценной жизнью. Не надо этого бояться. А с депрессией тем более. В нашем диспансере есть хорошие специалисты.

- Ну а если осенняя хандра – больше витаминов, занятия физкультурой, да?

- Да, полюбить себя, любимого. Позволить себе расслабиться. При депрессии человек начинает ощущать себя не очень умным, не очень хорошим, не очень красивым, не очень талантливым. Надо понимать где-то такой момент, что это все не так.

- Тут, действительно, нужны специалисты, чтобы как-то поднимать самооценку. Спасибо большое, Мария Евгеньевна, мы прощаемся, благодарим, что нашли время, пришли к нам после тяжелого трудового дня, спасибо. И с прошедшим всех праздником – Днем психического здоровья, который был в начале октября.

- Всем здоровья, психического в том числе. Психическое и соматическое очень вязаны между собой.

- Всем хорошего настроения. До свидания!

Все новости читайте в сюжете.