Псково-Печерская духовная семинария будет рассчитана на 60 мест

12:03, 25 октября 2021, ПАИ

Псково-Печерская духовная семинария будет рассчитана на 60 мест. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью Daily Storm.

Митрополит Тихон отметил, что Псково-Печерскую духовную семинарию открыли в этом году решением Священного Синода Русской православной церкви. При этом он напомнил, что семинария при Псково-Печерском монастыре начиналась два года назад как отделение Санкт-Петербургской духовной академии.

«В этом году [открылась семинария. – ПАИ], но у нас они учились уже два года, как бы так сказать – таким, условно, филиалом Сретенской семинарии, а сейчас мы уже свою Псково-Печерскую семинарию сделали. Прекрасное высшее образование, но в основном это, конечно, будут священники, но вот ещё раз повторяю: какой-то процент получит в том числе и светский диплом. Кто-то уже приходит к нам с высшим образованием, медицинским, и гуманитарным, и с техническим, кто-то после школы», – отметил митрополит Тихон.

По его словам, эта семинария будет небольшая. «Я думаю, в общей сложности будет человек 60, не больше. Это не научный центр, это Сретенская семинария стала сейчас аж академией, а в Псково-Печерском монастыре – просто такая провинциальная семинария», – добавил владыка.

Напомним, что митрополит Псковский и Порховский Тихон назначен исполняющим обязанности ректора семинарии. Высшее духовное образование семинаристы будут получать при Печерской обители. Среди преподавателей учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, духовники монастыря.