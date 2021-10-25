Не менее 3,5 тысячи человек в день должны прививаться от коронавируса в Псковской области

13:06, 25 октября 2021, ПАИ

Для сохранения оптимальных темпов вакцинации от коронавируса в Псковской области за сутки должны прививаться 3,5 тысячи человек. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

«Темпы вакцинации у нас [в Псковской области. – Ред.] сегодня увеличены. Наши оптимальные темпы должны быть не менее 3,5 тысячи и более тысячи прививок в день», – сообщила Марина Гаращенко. Она также отметила, что в минувший четверг было сделано 1 600 инъекций. «Эти темпы не очень высокие, но уже выше, чем было», – отметила она.

На данный момент в регионе присутствуют все четыре типа вакцины: «КовиВак», «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона», сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению. Также Марина Гаращенко рассказала, как правильно прививаться от гриппа и коронавируса.