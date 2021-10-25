Глава Роспотребнадзора: Введение нерабочих дней в России – не локдаун

17:27, 25 октября 2021, ПАИ

Нерабочие дни, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, не следует называть локдауном. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Эти грядущие нерабочие дни, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун, людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и всё», – отметила Анна Попова.

По её словам, данные действия – это всё, что нужно «сделать для разрыва цепочек» заболевания COVID-19.

Напомним, что 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.