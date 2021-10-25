Валерий Тюменцев: Процесс переписи займёт не более 10 минут

17:45, 25 октября 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев принял участие во Всероссийской переписи населения. Он ответил на вопросы через портал «Госуслуги». Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети.

«Сделать это можно быстро, просто и не выходя из дома, например, как я, через портал «Госуслуги», - поделился он впечатлениями. - Весь процесс займет не более 10 минут – простая схема заполнения на простые вопросы: возраст, образование, семейное положение, жилищные условия».

Кроме того, он напомнил, что перепись населения нужна, потому что после проведения масштабного статистического мероприятия станут известны: точная численность населения, уровень образования населения, жилищные условия домохозяйств и многое другое.

По его словам, ключевыми особенностями Всероссийской переписи населения являются абсолютная конфиденциальность, а также следующие моменты: ответы на вопросы переписного листа не требуют документального подтверждения; переписчик не может требовать ваш паспорт или любые иные документы.

Валерий Тюменцев добавил, что можно принять участие во Всероссийской переписи населения самостоятельно через «Госуслуги», дождаться визита переписчика или пройти перепись на переписном участке.

С 15 октября по 14 ноября в России проходит Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может принять в ней участие одним из трех способов: ответить на вопросы на портале госуслуг, дождаться дома переписчика или прийти на стационарный участок или в МФЦ.