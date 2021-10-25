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Общество

Марина Гаращенко рассказала, как будут в нерабочие дни работать поликлиники

В рамках совещания по вопросу текущей эпидемиологической обстановки в регионе, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 25 октября, председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко озвучила график работы учреждений здравоохранения во время нерабочих дней.

Руководитель Комитета подчеркнула, что режим работы медучреждений в нерабочие дни установлены соответствующим приказом. Так, 30 и 31 октября, 6 и 7 ноября больницы и поликлиники будут работать по расписанию субботы и воскресенья соответственно. С 1 по 3 ноября включительно медучреждения будут работать в обычном графике. В день государственного праздника, 4 ноября, и 5 ноября будет организован дежурный режим работы медиков с преимущественным обслуживанием амбулаторных пациентов на дому.

Отметим, в рамках совещания глава региона обсудил со специалистами проработку корректировок противовирусных регламентов, а также актуальные вопросы в рамках борьбы с распространением COVID-19.

 

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