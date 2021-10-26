Началась видеотрансляция пресс-конференции об ужесточении антиковидных мер в Псковской области

14:06, 26 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 26 октября, в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с руководителями органов исполнительной власти Псковской области об ужесточении антиковидных мер, выполнении предписаний главного санитарного врача региона.

На вопросы отвечают и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.