102-летняя жительница Псковской области привилась от гриппа

14:53, 26 октября 2021, ПАИ

Жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова, которой в мае исполнилось 102 года, сделала прививку от гриппа. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 октября.

«Эмилия Осиповна чувствует себя хорошо, жива, здорова, довольно общительна. Недавно привилась от гриппа, все у нее в порядке», - уточнила Ольга Евстигнеева.

Напомним, весной Эмилия Волтухова сделала вторую прививку против COVID-19, вакцинацию она перенесла хорошо.