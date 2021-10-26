Губернатор Псковской области посодействовал в установке новой детской площадки в Великих Луках

16:02, 26 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оказал содействие и помощь в установке новой детской площадки в Великих Луках во дворе на улице Холмской, сообщает газета «Великолукская правда Новости».

Великолучане давно просили организовать место для досуга малышей в объединенном дворе домов №1 и №3. Поэтому управляющая компания «Радист» установила детский комплекс, включающий в себя горку, турники, лесенки и многие другие игровые элементы.

«Когда во дворе появилась новая площадка, дети были в восторге. Это настоящий нам подарок от губернатора. Сам по себе наш двор небольшой, на земельном участке много не установишь. Однако мы уверены: то имущество, которое у нас есть, должно поддерживаться в надлежащем состоянии, и мы за этим будем следить», – уверена общественный советник главы города Эльвира Смирнова.

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко прокомментировал, что обращался по поводу установке к городской власти и к губернатору Псковской области. Он отметил, что глава региона оперативно решил этот вопрос.