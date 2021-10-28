Разрешить нельзя запретить: О развитии киберспорта в Псковской области

15:49, 28 октября 2021, ПАИ

Участники российской команды Team Spirit стали победителями киберспортивного чемпионата The International 2021. Это без преувеличения можно назвать историческим событием, которое стало сюрпризом как для большинства профессиональных аналитиков, так и для всего игрового сообщества.

Что касается обывателей, не имеющих никакого отношения к киберспорту, для них тот факт, что можно «целыми днями бездельничая за компом» стать обладателем 18 миллионов долларов, стал чуть ли не божественным откровением.

Изначально команду Team Spirit не особо воспринимали всерьез и не пророчили им позиции лидеров в зачетной таблице. Что и говорить, путь к победе у команды был постоянно «немного на грани фола». Сами игроки признавались, что находятся не в лучшей форме и играют ниже своего среднего уровня.

История Золушки, или Через тернии к звездам?

Громкая победа «спиритов» в чемпионате не смогла не всколыхнуть волну общественного мнения. Кто-то стал искренне поздравлять ребят с дебютом, кто-то решил хайпануть, прикоснувшись к звёздной славе драконов [На логотипе киберспортивной организации красуется дракон. – Прим. ред.]. О развитии киберспорта в регионе мы решили поговорить с участниками Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Как отмечают киберспортсмены, прослеживавшие развитие и признание компьютерных игр с 1990-х, на протяжении всего это времени, как только в сферу начинали приходить деньги, за ними приходил и общественный интерес, и какое-никакое финансирование, и новые игроки. Однако погоня за деньгами без любви к спору не всегда дает высокие результаты. По мнению исполнительного директора ФКС Максима Круликовского, важным является тот факт, что стресс провоцируют не сами игры, игры - это способ его спускать, как рыбалка или дача.

– Спорт – это в первую очередь игра сильного с равным ради победы, признания своих заслуг и славы, – отмечает Максим Круликовский. – Нужно прикладывать определенные силы и старания, тренироваться и быть целеустремленным. И, самое главное, получать удовольствие от занятия, за которым ты проводишь время. Сейчас все уходит в цифру, и нам не стоит отставать.

Говоря о киберспорте, также нужно обратить внимание на низкий «порог входа». Нет практически никаких сложностей. Все, что нужно иметь: техника, желание и соответствующие навыки. И, что самое главное, если ты не начал увлекаться компьютерными играми с пелёнок, это вовсе не означает, что тебе теперь не светит звездная карьера.

Федерация компьютерного спорта Псковской области

Федерация компьютерного спорта России была создана в 2000 году. Именно благодаря этой организации в 2001 году Россия стала первой страной, официально признавшей киберспорт. Однако уже в 2006 году киберспорт потерял свой статус. Основной причиной упразднения игровых дисциплин как отдельного вида спорта стало несоблюдение требования о создании в каждом регионе соответствующих объединений.

Снова удалось добиться официального признания только спустя 10 лет. В 2016 году отделения ФКС стали открываться по всей стране, стало уделяться большее внимание системе протоколирования результатов турниров.

В 2015 году Василий Демидов, который позднее стал председателем ФКС, вместе с идейными товарищами проводил серию онлайн-турниров, итогом которых стал первый студенческий турнир ПсковГУ по киберспорту. В главном корпусе университета, в аудитории на третьем этаже собралось более ста человек. С того момента, практически совпавшего с возвращением киберспорта на всероссийский уровень, и принято вести отсчет официальной истории киберспорта в Пскове.

– С тех пор виден огромный рывок – как во всей стране, так и в Пскове, – считает Василий Демидов. – Спросите еще пять лет назад у людей на улице, что такое киберспорт и кто такой киберспортсмен – вам вряд ли кто-то дал бы ответ. Сейчас эти понятия уже обрели лицо, стали узнаваемы, осязаемы. Киберспорт все больше идет в массы, привлекая внимание не только новых игроков, но и чиновников, властей, а также просто зрителей, готовых часами сидеть и наблюдать за играми. Я считаю, что задан очень хороший темп, который важно не сбавлять.

Сейчас в Федерации региона играют в такие игры, как Dota2, CS:GO, FIFA, Hearthstone, UFC, League of Legends, Mortal Kombat, Fortnite, PUBG, World of Tanks, и многие другие. В целом довольно часто отталкиваются именно от спроса: турниры по малопопулярным играм, как правило, не проводятся. Кроме того, в Федерации проводят опросы, в которых ребят спрашивают, хотят ли они принять участие в соревновании по той или иной дисциплине.

Тренировок в Федерации на текущий момент как таковых не проводится: ребята сами собираются и играют в свободное время. Как правило в коллективе, но бывает и по отдельности. Если абстрагироваться от организационной и проектной деятельности федерации, можно сказать, что для юных псковичей она служит, по большому счету, «точкой сбора», на которой можно найти друзей по духу из своего города, поучаствовать в различных соревнованиях и узнать интересные вещи, связанные с ПК и правильным времяпровождением в интернете.

Как правило, перед турниром ребята заявляются уже устоявшимся коллективом, остальным на помощь приходят организаторы. Создаются специальные темы или обсуждения, в которых можно рассказать о себе, своем опыте и роли в игре и найти тиммейтов.

Все желающие могут принять участие в чемпионатах, кубках, первенствах Псковской областии и города Пскова по различным компьютерным играм: Dota 2, Tekken 7, StarCraft 2, NHL 21, FIFA 21, CS:GO, UFC и Clash Royale. Однако имеются возрастные ограничения. Также игроки могут побороться за победу на ежегодных фестивалях или попробовать силы во Всероссийской киберспортивной школьной или студенческой лиге.

На данный момент у регионального отделения федерации есть несколько команд по различным дисциплинам. Как таковой основной ведущей команды нет, однако в ближайшем будущем в организации планируют сделать из победителей чемпионата города Пскова единую команду, которую будут пробовать выводить на новый, возможно всероссийский, уровень.

Разрешить нельзя запретить

Разрешать или нет детям играть в компьютерные игры, всегда было важной дилеммой для большинства родителей. Стресс, проблемы со зрением, вечное неподвижное сидение на месте – тревожных звоночков при слове «киберспорт» в голове у родителей, без сомнения, появляется немало. Уверенность, что во всех проблемах детей и подростков всегда виноват компьютер, спровоцировало рождение не одного десятка мемов.

Думается, что в киберспорте не больше вреда для здоровья, чем в большом спорте. Травмы коленных и других суставов, многочисленные повреждения мышц и связок – проблемы, скрываемые за ярким спортивным снаряжением и элегантными пуантами. Проблемы, о которых не принято говорить.

Самое распространенное мнение, что компьютерные игры провоцируют появление агрессии и служат причиной постоянного стресса. Хотя существует множество исследований, которые не подтверждают и опровергают данные заблуждения. По мнению экспертов, есть ряд факторов, которые влияют на возникновение агрессии намного сильнее, среди прочего особенно выделяют атмосферу в семье. Однако, разумеется, стоит отличать увлечение компьютерными играми от зависимости.

Аналогичного мнения по поводу проявления агрессии придерживается заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Давид Мошура:

- Не могут игры вызывать агрессию. Это то же самое, что посмотреть кино с кровью или еще чем-то. Если все в меру, если понимать состояние своего ребенка, ничего не будет развиваться. У меня ничего такого нет. Я самый спокойный человек на работе, хотя играл с 1997 года в игры.

По мнению Максима Круликовского, важным является тот факт, что стресс провоцируют не сами игры. Он отмечает, что любой спорт – это всегда стресс.

– Любые соревнования – это волнительно и сложно предсказуемо. Эта установка «либо ты победишь, либо тебя победят», она, конечно, заставляет работать на максималках, что само по себе является стрессом. Кроме того, киберспорт – это игры, а игры – это азарт. В азарте человек тратит больше энергии, эмоциональных, моральных и физических сил. Поэтому стресс неизбежен. И именно поэтому так важно, чтобы ребят вели опытные наставники, которые учат не только играть и выигрывать, но и проигрывать, а также соблюдать некий кодекс игрока – уважать соперника, играть сплочено, продумывать и принимать любой исход событий.

Командные игры типа Доты как раз работают на сплочение, на то, чтобы мыслить коллективно, прикрывать друг друга, думать о ком-то, кроме себя, делиться мыслями и вырабатывать единую стратегию. Конечно, это не всегда бывает гладко – ребята могут ссориться, возникают недопонимания, даже конфликты, но, подчеркну, так везде! Не только в спорте, но и в жизни. Киберспорт – хоть и виртуальная реальность, однако это еще и настоящая школа.

Не так давно региональное отделение Федерации провело опрос среди постоянных игроков Федерации компьютерного спорта Псковской области, которые отметили систематическое занятие спортом в регионе и желание развиваться в этом направлении. Стоит отметить, что киберспортсмены активно участвуют в различных активностях, не связанных непосредственно с компьютерными играми: занимаются развитием физической подготовки для сдачи ГТО, слушают лекции по информационной безопасности, участвуют в соревнованиях по скоростной сборке компьютеров.

Кроме того, до пандемии ребята несколько раз успели принять участие в ежегодной легкоатлетической эстафете и показали там неплохие результаты. Так что псковские любители виртуальных игр воистину разрушают стереотипы: им по плечу не только достойные выступления в мире киберспорта, но и любое другое дело.

В целом можно сказать, что сейчас для киберспорта все складывается как нельзя удачно: ведется работа по включению киберспорта в программу Олимпиады, планируется появление в 2022 году киберспортивных секций в школах и образовательных программ в некоторых российских вузах. А в 2022 году в Казани может пройти чемпионат мира по киберспорту. Даже так досаждающая всем пандемия коронавируса, по мнению исполняющей обязанности председателя регионального комитета по спорту Елены Чернышовой, пошла направлению на пользу. Хочется верить, что для киберспорта эта пятилетка станет по-настоящему ударной и победа «Спиритов» не станет самым главным событием для российского киберспорта.