В Псковской области 22 недели подряд превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

16:00, 26 октября 2021, ПАИ

В Псковской области превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется 22-ю неделю подряд. Показатели превышены в целом на 34,62%, сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении Роспотребнадзора.

С 18 по 24 октября заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 27,31%, зарегистрировано 5626 случаев. Эпидпорог превышен среди детей до двух лет на 7,67% (788 случаев); в возрастной группе от 15 лет – на 117,12% (2900 случаев). За неделю госпитализированы 56 человек.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 45,32 %, выявлено 2873 случая. Заболеваемость ОРВИ в городе ниже еженедельного порогового уровня по населению в целом на 37,65%. Превышение есть в аналогичных областным показателям возрастных группах: заболели 483 ребенка до двух лет и 1463 человека старше 15 лет.

С начала эпидсезона лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 541 человека, проведено 6632 исследования. Вирусы гриппа не были обнаружены.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Псковской области повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 10,8%.