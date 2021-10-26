Ремонт фасада дома Философовых в Бежаницах обсудили на встрече с губернатором

16:32, 26 октября 2021, ПАИ

Общение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет уже стало доброй традицией. Минувшая встреча из-за сложной эпидобстановки прошла в режиме онлайн.

Прямая линия длилась 2,5 часа и оказалась очень продуктивной. За время встречи было рассмотрено 30 вопросов.

Редактором газеты «Сельская новь» Любовью Озерской была озвучена проблема, которая касается необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ фасада здания Историко-культурного центра Философовых в Бежаницах. Сегодня в Псковской области уделяется большое внимание развитию внутреннего туризма. Муниципальные музеи, наравне с Изборской крепостью, Псковским кремлём, Пушкиногорским музеем-заповедником, могли бы быть точками притяжения туристов. Наш Бежаницкий историко-культурный центр Философовых располагается в хорошо сохранившейся дворянской усадьбе, в нём работает небольшой, но очень творческий коллектив, число посетителей музея постоянно растёт. У туристов вызывают восторг и старинный парк, и открывающийся вид с балкона музея, но очень возмущает состояние фасада здания. Проблема состоит в том, что реконструкция и ремонт музея осложнены - особняк является объектом культурного наследия регионального значения. И муниципалитету в одиночку с проблемой не справиться.

«Насколько я помню, на благоустройство прилегающей территории по программе «Комфортная городская среда» было выделено 2 миллиона рублей, - уточнил губернатор. - Что касается самого здания — потребуются немалые средства, и в рамках одного финансового года это вряд ли можно будет сделать. Нужно, чтобы глава района с профильным комитетом этот вопрос проработал для определения приоритетности работ. Поручение соответствующее дам. Посмотрим и по возможности спланируем на следующий год».