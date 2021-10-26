Муниципальные власти готовят проектно-сметную документацию на ремонт улицы Ленина в Опочке

17:19, 26 октября 2021, ПАИ

В ходе прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась на днях, редактор газеты «Красный маяк» Людмила Митрофанова озвучила одну из проблем, волнующих многих жителей Опочки. Она касается улицы Ленина - одной из центральных улиц города, которая является частью региональной трассы.

Здесь расположены социально значимые учреждения: налоговая инспекция, три детских садика, магазины, краеведческий музей, индустриально-педагогический колледж с общежитиями, ЗАГС, военкомат и другие. На протяжении многих лет тротуары улицы не ремонтировались, а при ремонтах асфальтового покрытия проезжей части его подняли выше уровня тротуаров. «В дождливую погоду невозможно по ним пройти, так как они залиты водой и заплыли грязью с дороги. Прохожим, в том числе детям, идущим в школу, и родителям, ведущим своих малышей в детские сады, приходится передвигаться по проезжей части, которая тоже является сплошной лужей, особенно у здания налоговой инспекции и у детского сада «Улыбка». Можно ли в ближайшее время решить эту наболевшую проблему?» - поинтересовалась редактор газеты.

В ответе губернатора прозвучало, что проектно-сметная документация районными властями уже готовится. «Сейчас необходимо сделать переоценку, провести индексацию с учётом роста цен на стройматериалы. Как только эта работа будет завершена, «Псковавтодор» должен принять на баланс тротуары и привести в порядок улицу», - сообщил Михаил Ведерников.