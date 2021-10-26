Останки 14 советских воинов перезахоронили в Усвятском районе
Перезахоронение останков 14 советских бойцов прошло в рамках празднования 78-летия освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Личность одного из солдат удалось установить с помощью обнаруженного компаса. Это Иван Васильевич Давыдов, военнослужащий 47-ой стрелковой дивизии.
Также состоялось возложение гирлянды воинской славы, венков и цветов к воинскому захоронению на Замковой горе, где покоятся защитники Усвятской земли. Все мероприятия прошли при строгом соблюдении противовирусных регламентов.
Как часто вы пишите от руки?
Актуальные вопросы защиты прав граждан обсудил Дмитрий Шахов с омбудсменом из Карелии
Соглашение о сотрудничестве подписал ПсковГУ с Национальной родительской ассоциацией