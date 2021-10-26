Останки 14 советских воинов перезахоронили в Усвятском районе

17:39, 26 октября 2021, ПАИ

Перезахоронение останков 14 советских бойцов прошло в рамках празднования 78-летия освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Личность одного из солдат удалось установить с помощью обнаруженного компаса. Это Иван Васильевич Давыдов, военнослужащий 47-ой стрелковой дивизии.

Также состоялось возложение гирлянды воинской славы, венков и цветов к воинскому захоронению на Замковой горе, где покоятся защитники Усвятской земли. Все мероприятия прошли при строгом соблюдении противовирусных регламентов.