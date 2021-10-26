Вопросы сотрудничества Псковской области и Российского военно-исторического общества обсудили у губернатора

21:19, 26 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 25 октября, провел рабочую встречу с заместителем председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Николай Овсиенко рассказал о своем визите в поселок Идрица Себежского района, где он посетил строительную площадку памятного знака воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок и водрузившим Знамя Победы над рейхстагом..

Николай Овсиенко отметил, что доволен предварительным результатом работ по монтажу мемориала и благоустройству прилегающей территории. В настоящее время на площадке завершены подготовительные работы и благоустройство территории. У памятника оборудованы места отдыха, автомобильная и автобусная стоянки, санитарная зона. Работы по установке основной конструкции также подходят к концу. Отмечено, что из-за высокой ветровой нагрузки конструкция нуждается в усилении и укреплении. Соответствующие работы будут проведены в ближайшее время, при этом технически это никак не скажется на сроке сдачи объекта.

По итогу принято совместное решение о незначительном переносе торжественного мероприятия, которое ранее было запланировано на начало ноября. Михаил Ведерников заметил, что нецелесообразно открывать столь значимый для региона монумент в период действия ограничительных мер.

В ходе встречи глава региона и зампредседателя РВИО обсудили и другие проекты, реализующиеся в регионе, а также планы по взаимодействию на перспективу.