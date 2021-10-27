О приятных неожиданностях, большой награде Пскову и мишках Тедди – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:06, 27 октября 2021, ПАИ

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Приветствую всех неспящих на сайте Псковского агентства информации. Снова «Хороший дайджест», и я - Сергей Владимирович.

Кануло в небытие 26 октября. Попробуем набрать позитивные новости ушедшего дня.

Оказывается, день приятных неожиданностей отмечали вчера. Вот у вас были приятные неожиданности? У меня были. Мне одобрили отпуск. До конца этой рабочей недели я ещё с вами, а с ноября ухожу отдыхать. Следовательно выход «Хорошего дайджеста» будет приостановлен. Может, для вас эта новость и не очень хорошая, но для меня - безусловно. Да здравствует безделье, чтение, сериалы и плевание в потолок в любое время суток!

Псков получил международную награду в области устойчивого развития Green Mobility Award в номинации «Город для людей XXI века». Диплом и памятный знак на XIX Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» вручили экс-главе администрации города Александру Братчикову за разработку первого в России плана устойчивого развития города. В самом документе прописано 17 целей устойчивого развития, разработанных Генеральной ассамблеей ООН, направленных на достижение более устойчивого будущего. Реализовать план предстоит до 2030 года. Тем из вас, кто не понял, объясняю на пальцах, яцах и огурцах: вручение этой награды Пскову говорит о том, что у псковичей есть стратегия развития. Есть будущее. В условиях нашего моментально меняющегося мира, это даже очень неплохо! Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется... Present Continuous.

Как же приятно с вами делиться вот такими новостями! Руководство Псковского линейного отдела МВД России на транспорте поблагодарило местного жителя, который помог заблудившемуся семилетнему мальчику. В дежурную часть транспортной полиции обратился водитель, который обнаружил ребенка у трассы Санкт-Петербург - Киев. Мужчина, увидев плачущего мальчика, остановился и уточнил, почему он находится на окраине города без взрослых. Выяснилось, что второклассник, возвращаясь из школы, по ошибке сел не в тот автобус. Спустя некоторое время мальчик вышел на ближайшей остановке и пошел по обочине трассы в сторону дома. Позже он понял, что потерялся. Водитель принял решение забрать ребенка и отвезти его в Псковский линейный отдел МВД России на транспорте. Транспортные полицейские уточнили данные мамы и папы и передали путешественника родителям. Всё закончилось хорошо, и я от радости ликую. Старым становлюсь, сентиментальным.

Очень забавный обзор подготовила сегодня на ПАИ Ольга Машкарина. Ей пришло в голову опросить псковских знаменитостей, в какие компьютерные игры они играли по молодости лет? И получились очень занимательное чтиво. Поинтересуйтесь! Кстати, почувствуйте себя «очень важными персонами» и попробуйте в комментариях рассказать, какие игры были у вас? А я почитаю и тоже получу удовольствие от флешбэков вашей памяти.

Преподаватели Псковского государственного университета провели уроки для учеников Гуманитарного лицея необычные занятия. Они были разработаны с использованием конвергентного подхода: одна тема рассматривалась под углом зрения разных наук. Мне кажется, это правильным. Я вспоминаю свою учёбу в институте. Сначала ты проходишь общие дисциплины, а потом вдруг понимаешь, что всё остальное ты учишь то же самое, только с других точек зрения! И вот тогда учиться становится несоизмеримо легче. Вот тогда все предметы складываются в голове в объёмную картинку.

Главный меторолог Псковской области сказала, что пришла пора менять резину на зимний вариант. А наши коллеги из издания «Аргументы и факты - Псков» даже рассказаи, как правильно подобрать эту зимнюю резину.

Объединение художников и мастеров-кукольников Пскова «Псковский кукольный дом» готовит выставку, посвящённую дню рождения мишки Тедди - 27 октября. Кстати, об имени медведя. Как гласит американская история мишек Тедди, свое имя плюшевый мишка получил не от кого иного, как от президента США Теодора Рузвельта. Дело обстояло так: пришлось однажды по делам государственным наведаться американскому президенту в округ Смидс, штат Миссиппи. Местные леса были богаты зверем, поэтому Рузвельт не смог удержаться перед желанием поохотиться. Испортили все угодливые помощники. Они нашли где-то маленького, беспомощного медвежонка и привязали его к дереву, предложив его президенту в качестве охотничьего трофея. Конечно, Рузвельт был разгневан и отпустил несчастное животное. Журналисты, охотники до подобного рода историй, просто не могли обойти случившееся стороной. Уже через несколько дней в одной из газет была опубликована карикатура с участием медвежонка и мягкосердечного президента. Эта газета ненароком попала на глаза супругам Мичтом, владельцам магазина игрушек в Нью-Йорке. Тогда Моррис и Роуз Мичтом в шутку создали детскую игрушку — плюшевого медведя и выставили ее на витрине вместе с карикатурой. Медвежонок получил имя Тедди (сокращенно от Теодор) и мгновенно завоевал популярность у клиентов магазина. Позже мишка стал талисманом американского президента и помог ему выиграть второй раз на президентских выборах. Ещё позже весь мир охватила теддимания.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!







