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Общество

Археологи обнажили основание крепостной стены Окольного города в Пскове

Археологи обнажили основание крепостной стены Окольного города в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На данный момент работы еще не до конца завершены, часть древних укреплений до сих пор находится под землёй. «Я думаю, примерно метр еще основания стены из таких солидных булыжников. Вот когда дойдем до этих булыжников, когда увидим, где они находятся, можно будет успокоиться», – сообщила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Археологические изыскания в этой части Пскова проводятся в связи с ремонтными работами на улице Леона Поземского. Площадку обустроят в ходе второго этапа реконструкции улицы Леона Поземского в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский». Полный сюжет об археологических изысканиях на улице Леона Поземского смотрите здесь.

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