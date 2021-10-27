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Общество

Владислав Абрамов - о программе льготной ипотеки на строительство частных домов: Это очень хорошая инициатива

«Это очень хорошая инициатива, большое спасибо Сбербанку, потому что они очень сильно поддерживают эти начинания и людям очень сильно нужны эти дома», - прокомментировал руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов информацию о том, что в России расширено действие программы льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство частных домов.

По словам Владислава Абрамова, сейчас такой дом можно купить по цене обычной квартиры, ко всему прочему, на территории дома есть приусадебный участок.

«Эта инициатива поможет в нашем крае приобрести максимальное количество таких домов. По данным «Дом.РФ», сейчас всего 2% заемщиков берут ипотеку на строительство дома. Банки останавливают высокие риски незавершенного строительства и отсутствие единого механизма оценки залогового имущества. В случае покупки дома по этой программе в коттеджном поселке «Малая родина», который мы строим, количество рисков сокращается. Мы работаем с крупными  банками в регионе и  предлагаем как классическую ипотеку на покупку частных домов, так и льготную ипотеку», - отметил Абрамов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк вслед за постановлением правительства РФ расширил действие программы льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство частных домов. Программа рассчитана до 1 июля 2022 года.

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