Около 700 ценных находок нашли археологи на улице Поземского в Пскове

10:36, 27 октября 2021, ПАИ

Около 700 ценных находок нашли археологи во время изучения культурного слоя Пскова, проводимого в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Бесполезные с точки зрения науки слои почвы находятся максимум в полуметре от поверхности, дальше – археологическая история Пскова.

Главные находки в раскопах на улице Поземского – военные. В частности, крупнокалиберные пули, оставшиеся после осады Пскова в XVII веке шведским королем Густавом II Адольфом. Помимо прочего археологи нашли артефакты каменного века и ценные печные украшения, которые остались после сгоревших из-за военных действий домов.

Полный сюжет об археологических изысканиях на улице Леона Поземского смотрите здесь.