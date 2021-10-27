Псково-Печерский монастырь ограничил посещение храмов и древних пещер из-за коронавируса

11:39, 27 октября 2021, ПАИ

Ограничения на посещение храмов и древних пещер ввели 26 октября в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе обители.

«В Псковской области растет смертность от заболевания коронавирусом. В связи с этим в Псково-Печерской обители с 27 октября по 7 ноября вводятся следующие ограничительные меры», — сообщили в пресс-службе монастыря. На указанный период времени храмы во внебогослужебное время будут закрыты для посещения. Также будут закрыты Богом зданные пещеры.

При необходимости богослужения будут проходить одновременно в Михайловском соборе и Сретенском храме. При этом прихожан и туристов просят обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В Псковской области в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 25 октября вводятся усиленные противокоронавирусные меры. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни. В этот период не будут работать театры, музеи, экскурсионные бюро и концертные залы, запрещено проведение массовых мероприятий

Также с 30 числа жителям и гостям региона необходимо предоставлять QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании для посещения общественных мест. С 25 октября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей, также закрыты детские игровые комнаты. Загрузка гостиничного фонда на перид ограничений не должна превышать 50%, для заселения необходимо иметь QR-код или ПЦР-тест. Все ограничения смотрите в инфографике.