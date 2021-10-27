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Общество

Компенсацию питания учащимся дома детям с ОВЗ увеличат в Псковской области

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержал внесение изменений в региональный закон «Об образовании в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Галина Антипина рассказала, что в федеральное законодательство внесены изменения. Они касаются полномочий Российской Федерации в сфере образования и некоторых других нюансов. «Если раньше мы имели право осуществлять проверку филиалов, которые расположены за территорией Псковской области, теперь оно исключено из законодательства», - пояснила Галина Антипина.

Также в законопроекте идет речь об увеличении компенсации двухразового питания детям с ОВЗ, которые проходят обучение на дому.
Вопрос уже согласовали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике

Елена Даньшова уточнила, не изменится ли ничего для образовательных организаций Псковской области в части аккредитации и лицензирования. Галина Антипина сказала, что законопроект не скажется на этой деятельности, если учреждение не имеет филиалов в других регионах. 

Также Даньшова спросила, с чем связано увеличение компенсации двухразового питания детям с ОВЗ, проходящим обучение на дому, с 40 до 50 рублей - с индексацией или изменением цен.

Вопрос рассматривался губернатором, уточнила докладчик. По её словам, увеличение стоимости компенсации связано с тем, что высвободились региональные средства, выделенные из федерального бюджета на организацию питания в начальной школе. 

В итоге комитет по труду рекомендовал принять проект закона в двух чтениях. 

Также зашла речь о финансировании внеучебной деятельности. Елена Даньшова отметила, что нужно, чтобы она оплачивалась в соответствии с законом об образовании, так как это часть основной образовательной программы. Вопрос поручено адресовать председателю комитета по образованию Псковской области.

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