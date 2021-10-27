Эксперт рассказал, по каким критериям туристы выбирают экотуризм
Исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев рассказал в медиацентре ПАИ 27 октября, по каким критериям туристы выбирают экотуризм.
По словам специалиста, многие люди приезжают и спрашивают о местах, где можно отдохнуть от телефона и интернета.
«Мы все любим гастрономию, здесь очень интересная связь того, что гастрономия не сама по себе заполняет туризм, они получают возможность через сельский туризм ее продавать», - добавил Калиничев.
Вадим Калиничев уверен, что туристы запоминают вкусы и запахи. Также спикер выделил этнографию и экологический туризм, когда люди максимально щепетильно относятся к природе и стараются её поддерживать.
«Есть направления, способствующие восстановлению мест, очистке территории», - подчеркнул эксперт.