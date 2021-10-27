МИД России: Решение амстердамского суда по скифскому золоту – чисто политическое

20:04, 27 октября 2021, ПАИ

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Итоговое решение амстердамского суда отдать золото скифов Украине ставит под вопрос международное сотрудничество музеев. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, сообщает ТАСС.



«Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. Прискорбно», – указала она.

Захарова подчеркнула, что решение передать Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев исключительно политически мотивировано.

«До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния, – сказала она. – Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали».

ПАИ писало, что коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Теперь суд Амстердама решил отдать реликвии Украине.