Андрея Малахова подводят под уголовное дело с исчезновением актрисы Светланы Светличной

20:46, 27 октября 2021, ПАИ

Андрей Малахов и его продюсеры могут попасть под уголовное дело по факту «исчезновения» актрисы Светланы Светличной – у неё отбирали телефон и не давали позвонить родственникам.

Редакторов программы «Прямой эфир» могут привлечь по 127 статье – «незаконное лишение свободы», если подтвердятся слова родственников Светличной. Внучка актрисы Мария Ивашова рассказала Telegram-каналу Readovka, что редакторы передачи не давали актрисе позвонить, спрятали ее телефон, личные вещи и документы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агрегатор правды».

«Отвратительное поведение канала Россия! Ей не давали звонить, хотя она просила, спрашивала, она интересовалась, где ее рюкзак, документы и деньги. Она просто сидела, ей приносили еду и следили, чтобы она никуда не ушла и ни с кем не связалась», – сказала Мария Ивашова.

Более того, когда появилась информация о «чудесном нахождении» актрисы, редакция Малахова отказалась отвечать Ивашовой и подтверждать, что она жива и здорова.

Мария также напомнила, что было подано заявление в полицию, в поисках участвовали СК, Прокуратура и волонтёры поискового движения «Лиза Алерт».