О наследии, наградах и переписчице Нюше – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:57, 28 октября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. С вами на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». В нём нет места плохим новостям.

27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Для меня это очень странный праздник. Не знаю, как в других странах, а в нашей есть люди, которые безвозмездно восстанавливают старые архивные записи радио. А потом они получают нахлобучку от Гостелерадиофонда, поскольку переводом архивов в цифру может заниматься только он. А меж тем записи выбрасываются, уничтожаются. И никому, кроме таких активистов-индивидуалов, старые магнитные плёнки не нужны. Через интернет я познакомился с таким человеком, у которого болит душа за каждую утраченную запись. Его зовут Юрий Метёлкин. Всё, что он кропотливо оцифровал, легло в основу сайта «Старое радио». Это удивительный проект, где можно послушать голоса Шаляпина, Цветаевой и Маяковского. Проект действительно уникальный.

И уж коли мы затронули поэзию и поэтов, нужно сказать, что великолукская поэтесса Светлана Размыслович получила награду - дипломом международного славянского литературного форума «Золотой Витязь».Светлана Размыслович участвовала в конкурсе в номинации «Поэзия» с книгой стихов «Состояние расстояния».

Я всегда говорил и буду говорить, что земля псковская не оскудеет талантами и профессионалами. Так ведущий библиотекарь отдела комплектования и научной обработки литературы ПсковГУ Светлана Петрова стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса «Лаборатория лидерства – 2021: лучший университетский библиотекарь».

Жажда культуры может привести к драке. 27 октября в Санкт-Петербурге в помещении библиотеки на проспекте Ветеранов произошла драка двух горожан из-за книги. Посетители-пенсионеры не поделили бесплатные книги. Судя по всему, мужчины хотели взять побольше литературы, чтобы было чем заняться во время локдауна. Практически, как в анекдоте:

​Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».

Изготовитель презервативов под брендом «Vizit» подколол проигравший в 12-ом туре Российской Премьер лиги «Спартак». «Напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам, как никому, сейчас нужна нормальная защита», – пошутил изготовитель. Как говорит сейчас молодёжь, получился отличный рофл!

Вы не поверите, но свинка Нюша из «Смешариков» стала в новой серии переписчицей населения. Не люблю я, когда с моими любимыми героями так обращаются. И в хвост, и в гриву! Может, в погоне за современностью и эпатажностью герои мультсериала развернут в Ромашковой долине колумбайн? Мне бы хотелось, чтобы Смешарики оставались с детскими проблемами, не использовались взрослыми ради хайпа.

Премьеру шоу «Русский ниндзя», где должны были выступить псковичи – спортивный комментатор и ведущий Александр Кузьмин и директор детского научно-технического центра Алексей Гиацинтов – отложили на ноябрь. Телеканал СТС произвёл сегодня изменения в программе после скандальных высказываний ведущего шоу Алишера Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы в России.

Напоследок расскажу, что на раскопках на улице Поземского обнаружили более 700 ценных находок. В основном, это военные вещи.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!