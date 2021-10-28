Более 50 человек госпитализируют в Псковскую инфекционную больницу каждый день

10:15, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковскую областную инфекционную больницу в сутки госпитализируют более 50 человек с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 октября.

По словам Анастасии Повторейко, ситуация с заболеваемостью напряженная и поступают пациенты со степенью поражения легких КТ-3, КТ-4.

Спикер рассказала, что накануне посетила Национальный конгресс по болезням органов дыхания в Москве.

«Коллеги отметили, что ситуация приближается к пику заболеваемости и четвертой волне коронавируса», - добавила Повторейко.

Главный врач подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в регионах разная, но фиксируется большой процент заболеваемости среди детей, беременных и молодых людей, а также растет количество мутаций вируса.