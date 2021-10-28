Более 50 человек госпитализируют в Псковскую инфекционную больницу каждый день
В Псковскую областную инфекционную больницу в сутки госпитализируют более 50 человек с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 октября.
По словам Анастасии Повторейко, ситуация с заболеваемостью напряженная и поступают пациенты со степенью поражения легких КТ-3, КТ-4.
Спикер рассказала, что накануне посетила Национальный конгресс по болезням органов дыхания в Москве.
«Коллеги отметили, что ситуация приближается к пику заболеваемости и четвертой волне коронавируса», - добавила Повторейко.
Главный врач подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в регионах разная, но фиксируется большой процент заболеваемости среди детей, беременных и молодых людей, а также растет количество мутаций вируса.
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