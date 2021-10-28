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Общество

Новорожденных детей можно будет перевозить на новом псковском вертолете санавиации

Фото: ПАИ

Новорожденных детей и больных с различными инфекциями можно будет перевозить на новом вертолете национальной службы санитарной авиации, прибывшем накануне в Псковскую область. Об этом сообщил главный врач клинической областной больницы Анатолий Волков.

«При оказании экстренной помощи фактор времени играет колоссальную роль. – отметил Волков. – В настоящее время у нас поменялся поставщик услуг, это национальная служба санитарной авиации. Нам предоставлен вертолет в более современной комплектации. Это существенно расширит возможности эвакуация на себя и за пределы области пациентов с различными патологиями, включая, наконец-то, новорожденных детей и больных с инфекциями», – рассказал спикер и отметил, что это самое важное в данной модели вертолёта.

Он также обратил внимание на то, что на вертолёте будет работать специально обученная бригада, их в Псковской области целых три: в Псковском перинатальном центре, Детской областной и Великолукской межрайонной больнице. Анатолий Волков подчеркнул, что пилот также является важной частью команды и именно он несет ответственность за безопасность. 

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Новорожденных детей можно будет перевозить на новом псковском вертолете санавиации

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