Возможность улучшить жилищные условия при расселении получили жители Псковской области

13:52, 28 октября 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание внесло изменения в статью 28 регионального закона «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

В соответствии с поправками администрация региона наделяется полномочиями по установлению порядка приобретения собственниками жилых помещений квартир большей площади в случае их расселения при комплексном развитии старых жилых кварталов.

Накануне председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов пояснил, что когда на территории, где идёт комплексное развитие, есть дома под расселение, инвестор должен предоставить жильцам квартиры метр в метр. По новым нормам граждане при желании смогут приобрести за доплату квартиру большей площади. Это позволит им улучшить жилищные условия.