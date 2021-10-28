16 млн рублей выделено на строительство водопроводной станции в Великих Луках

15:25, 28 октября 2021, ПАИ

В ходе прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым редактор газеты «Наш путь» Великолукского района Ольга Федосеенко озвучила проблему деревни Лычево. Она касается необходимости строительства в населенном пункте водопровода.

Михаил Ведерников отметил, что решить проблему с водой в деревне может строительство станции третьего подъема воды в южной части Великих Лук. На эти цели выделено 16 миллионов рублей.

«Эта станция охватит юго-восточную часть города, деревню Лычево и еще несколько небольших населенных пунктов. Как только работы по строительству завершатся, администрации Великолукского района будет необходимо подготовить документацию для присоединения домов к новому объекту. Все условия для их обслуживания будут», - заверил псковский губернатор.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 октября во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.