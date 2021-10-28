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Общество

Россия оказалась в тройке лидеров по смертям из-за селфи

Прыжок того самого тиктокера из Гатчины. Фото ПАИ

Учёные Испании изучали смерти и травмирования в ходе проведения «эффектных» селфи (фотографирование самих себя) и пришли к выводу,  что Россия заняла одну из позиций среди лидеров в антирейтинге по гибели из-за фотографий себя любимого. Их труд был опубликован в научном альманахе Journal of Travel Medicine, пишет Life.

Россия заняла третье место после Америки, которая расположились на второй строчке. А абсолютным лидером страшной статистики оказалась Индия. Анализ селфи, которые привели к гибели и травмированию вели с 2008 года, когда стали активно выпускаться телефоны с фронтальной камерой, и по настоящее время.

В общем числе из-за селфи пострадало 433 человека, 379 из них погибли. Большая часть среди их числа — путешественники. Отмечается, кстати, рост гибели с каждым годом.

В 2008 году был документально зафиксирован первый случай смерти во время создания селфи. В 2013 году таких смертей было три, в 2019-м — уже 68. А вот пандемия коронавируса приостановила поток роковых селфи. Так, в 2020 году при создании своего портрета люди умирали 37 раз. Интересно, что средний возраст погибших — 24,4 года.

Напомним, что ранее ПАИ рассказывало о 22-летнем тиктокере из Гатчины, который спрыгнул с моста Александра Невского ради красивых кадров. Но тогда парень выжил, его спасли.

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