Состояние ресторанов и отелей в период пандемии обсудили в медиацентре ПАИ

10:19, 29 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с президентом Федерации рестораторов и отельеров России, общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорем Бухаровым.

Для вас мы узнали:

отрасль гостеприимства сегодня подстраивается к коронавирусной ситуации; рестораторам нужно не только думать, как работать сейчас, кризис закончится и надо смотреть в будущее; доставка, которая развивалась эволюционно, в пандемию вдруг сделала революционный скачок: даже бабушки и дедушки начали еду на дом заказывать; можно любить салаты «шуба» и «оливье», но вкус надо воспитывать.

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