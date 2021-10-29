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Общество

Состояние ресторанов и отелей в период пандемии обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с президентом Федерации рестораторов и отельеров России, общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорем Бухаровым.

Для вас мы узнали:

  1. отрасль гостеприимства сегодня подстраивается к коронавирусной ситуации;
  2. рестораторам нужно не только думать, как работать сейчас, кризис закончится и надо смотреть в будущее;
  3. доставка, которая развивалась эволюционно, в пандемию вдруг сделала революционный скачок: даже бабушки и дедушки начали еду на дом заказывать;
  4. можно любить салаты «шуба» и «оливье», но вкус надо воспитывать.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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