Состояние ресторанов и отелей в период пандемии обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с президентом Федерации рестораторов и отельеров России, общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорем Бухаровым.
Для вас мы узнали:
- отрасль гостеприимства сегодня подстраивается к коронавирусной ситуации;
- рестораторам нужно не только думать, как работать сейчас, кризис закончится и надо смотреть в будущее;
- доставка, которая развивалась эволюционно, в пандемию вдруг сделала революционный скачок: даже бабушки и дедушки начали еду на дом заказывать;
- можно любить салаты «шуба» и «оливье», но вкус надо воспитывать.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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