Видеоконференция в медиацентре ПАИ: Развитие сельского туризма, агротуризма, экотуризма

17:01, 29 октября 2021, ПАИ

27 октября в медиацентре Псковского агентства информации состоялась видеоконференция на тему «Развитие сельского туризма, агротуризма, экотуризма». Во встрече приняли участие кандидат педагогических наук, исполнительный директор Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, глава представительства ФРиО в Пскове, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Семен Никонов, заместитель председателя комитета по туризму Елена Климова, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Псковского РФ АО «Россельхозбанк» Антон Пожеданов.

Модератор круглого стола, кандидат педагогических наук, исполнительный директор Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев рассказал о ситуации с сельским туризмом до и в период пандемии коронавируса. Он обратил внимание на исследование «Райффайзенбанка», в соответствии с которым россияне в период майских праздников 2021 года отдали предпочтение туризму. «Люди хотят отдыхать, люди отдыхают – это объективная ситуация», - отметил спикер.

Вадим Калиничев напомнил, что 2 июля были внесены изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», и отметил, что знаковым является закрепление в нем понятия «сельский туризм». Законодатель определяет сельский туризм как отдых в сельской местности и городах с численностью не более 30 тысяч человек, посещение их для ознакомления с работой аграриев, для участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Кроме того, в документе указано, что деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями правительства.

Спикер отметил, что не согласен с последним предложением в связи с тем, что, как показывают факты, сельхозтоваропроизводителей среди тех, кто оказывает услуги в сфере сельского туризма, всего 10%. К остальным 90 % относятся и частные лица, и индивидуальные предприниматели.

«Мы не далее чем в конце прошлой недели отправили в Минсельхоз и Ростуризм своё мнение о том, что это необходимо изменить. Понятно, что действующий закон никто не будет менять, а вот в новый закон, который Ростуризм разрабатывает, надеемся, будут внесены коррективы. Мы же сами прекрасно пониманием, что в сельской местности у сельхозтоваропроизводителей другие интересны», – рассказал Вадим Калиничев.

Аналогичное мнение по этому поводу высказала заместитель председателя комитета по туризму Елена Климова. «Есть у нас, например, частные музеи в сельских территориях, которые, по факту, не являются производителями. Также есть гостевые дома, у которых основная деятельность тоже не относится к товаропроизводительной». Она также отметила, что введение термина сельского туризма очень важно в связи с тем, что многие путают его с экотуризмом.

Вадим Калиничев обратил внимание на то, что нигде на законодательном уровне не закреплен термин «аграрный туризм». Термин «экологический туризм» на данный момент закреплён в ГОСТе Р 56642-2015 «Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования».

Председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Семен Никонов отметил, что для него очень странно, что в термине «экологический туризм» не прописана его экономическая составляющая, и подчеркнул, что это делает его несколько половинчатым. Он обратил внимание, что даже в термине из Википедии указано несколько направлений, среди которых есть и экономическая составляющая, и устойчивое развитие территории и, собственно, вовлеченность местных жителей в эту цепочку.

Далее Вадим Калиничев привел несколько позиций из различных исследований в сфере сельского туризма. В одном из опросов, опубликованных в 2019 году, было отражено, откуда едут туристы. «Я был уверен, что больше едут из Москвы и Санкт-Петербурга. Ан нет, оказывается, наши областные центры дают больший приток», – рассказал Вадим Калиничев. Согласно портрету туриста от 2021 года большой спрос на сельский туризм показывают именно жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек и те, чей образ жизни отдалён от данной сферы.

По словам Вадима Калиничева, сейчас уменьшается возраст среднестатистического хозяина объекта сельского туризма. «Очень много молодежи едет в сельскую местность, и мне это очень нравится и импонирует», – поделился мнением исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма. Кроме того, увеличилось количество мужской аудитории, интересующейся сельским туризмом.

Также он продемонстрировал исследование, согласно которому в России в большей степени туристов привлекает природа и климатические условия. Вадим Калиничев рассказал, что задача тех, кто оказывает услуги в сфере туризма, – как можно дольше удержать у себя туристов. Согласно исследованиям, в 2019 году, по мнению бизнеса, привлекают туристов в большей мере перспектива культурно-познавательного или семейного отдыха в деревне. При этом самих туристов в данном виде путешествий мотивирует чаще всего возможность побыть вдали от городской суеты, отдохнуть на природе, поесть натуральную, экологически чистую еду. Родители младших школьников немного чаще остальных групп указывают в качестве мотивов возможность поработать на ферме.

Спикер обратил внимание на тенденцию увеличения длительности желаемого отдыха в данной сфере. В 2019 году 74% респондентов отдавали предпочтение непродолжительному отдыху на 1-3 дня, в то время как сейчас 63% опрошенных заявили о желании отправиться в сельскую местность на неделю и более.

Заместитель председателя комитета по туризму Елена Климова отметила, что в Псковской области на данный момент сельский туризм развит на достаточно высоком уровне, и обратила внимание на то, что еще есть перспективы развития. «Печорский район у нас лидер, буквально на каждом километре достойный объект сельского туризма. Есть желание у людей этим заниматься, многие идут в этом направлении. Также хочется отметить всероссийскую конференцию, которая прошла в Бурятии. В сборник лучших практик вошло порядка девяти объектов сельского туризма Псковской области», – отметила спикер.

Елена Климова рассказала о том, что есть определённые меры поддержки, на стадии обсуждения находятся постановления грантов по агротуризму. «Со стороны комитета мы активно продвигаем наши объекты во всех печатных наших изданиях. Видеоролики в том году сделали, также разработаны два маршрута «По Печорской стороне» и «Изборский тракт», как раз включающих именно объекты сельского туризма. В том году мы делали видеоролики про них, презентовали их, таргетированную рекламу на них настраивали. В общем, стараемся активно продвигать».

Отдельной темой для обсуждения стало образование в сфере сельского и агротуризма. В частности, профессиональная переподготовка и повышение квалификации профильных специалистов.

Исполнительный директор Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев поделился мнением, что для государства будет дешевле потратить небольшие деньги на обучение людей в начале, и с помощью этого высеять лишних. «Совершенно не важно, он как частное лицо выступает, как предприниматель или как руководитель какой-то инициативной группы, возможно неформальной. Надо приглашать к обучению разных людей», – рассказал спикер и отметил, что из 100 человек в лучшем случае остаются 8-10 человек, которые будут впоследствии работать в этой сфере.

Далее слово взял председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Семен Никонов.

Он рассказал, что их организация занимается развитием проекта, который направлен на развитие экономических возможностей местных жителей. «Мы для себя определили две пилотных территории, которые находятся в Полистовском заповеднике. Это две деревни по 100-300 жителей, которые находятся рядом с заповедником. Там идет жизнь, которая связана с экологическим туризмом», — отметил Никонов.

Спикер отметил, что довольно сложно завоевать доверие местных жителей. «Мы провели стратегическую сессию с участием районной администрации, в частности Бежаницкого района, по выстраиванию стратегии развитии туризма в районе. Туда были приглашены администрация, представители заповедника и учреждений культуры. Таким образом можно выстроить взаимоотношения между всеми этими стейкхолдерами», — пояснил он.

Также он рассказал, что проблемной темой является то, что в администрации нет человека, который отвечает непосредственно за туризм. С этим согласился и Вадим Калиничев. По его словам, люди, которые отвечают за туризм на муниципальном уровне, довольно часто очень далеки от темы.

Вадим Калиничев также отметил, что вопрос доверия очень серьёзный, особенно на уровне села: как организовать все, чтобы люди поверили?

Директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что к ней недавно обратились предприниматели с просьбой помочь им скоординировать действия по развитию туризма для их хозяйства. «Нам на самом деле повезло, потому что развитие сельского туризма в наших районах идет снизу, от инициативы тех людей, которые приезжают, что-то делают и находят соратников в другой сфере. Они стремятся к кооперации, что очень ценно. Наверное, еще одним условием развития является богатства туристского потенциала территории, вряд ли туристы поедут в какой-то новый район. Есть у нас такие районы в Псковской области, которые меньше развиты».

По её мнению, для развития потенциала региона хорошо было бы, если объекты сельского туризма стояли бы не по одному, а объединялись. «У человека должна быть возможность чем-то заняться. Он через три дня уже отоспится, и у него возникнет естественный вопрос: «А что еще я могу посмотреть?» Вот ценность наших предпринимателей Печорского района в том, что они объединились, чтобы рассказать, что же можно у них посмотреть кроме их усадьбы или крепости, о которой турист почитал в путеводителе», — поделилась Светлана Баранова и отметила, что очень хорошо, когда сфера дополнительно поддерживается инициативой разных структур.

По поводу экономической составляющей высказалась руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова. «Мы очень часто говорим о том, что нужно развивать, развивать, развивать… Но мне все-равно кажется, что если предпринимателю сегодня неинтересно на своей территории что-то делать, то, в принципе, на этом, наверное, всё закончится. Я думаю, что в Печорах рынок успешен потому, что инициатива исходила от самого субъекта. А органы власти и муниципалитет, как мне кажется, должны увидеть, подхватить и помочь», – отметила Анастасия Иванова.

«Мы можем сейчас очень много всего придумать, провести классные стратегические сессии, глава района придумает, как все делать. А вот дальше реализовывать просто некому, если конкретный предприниматель не увидит для себя здесь выгоды», – рассказала она.

Анастасия Иванова отметила, что хорошим решением для региона было бы выделение интересных и привлекательных с экономической точки зрения районов. Она предложила создать карту развития региона или план действий, который мог бы систематизировать развитие отрасли и упростить задачу предпринимателям.

Светлана Баранова отметила важность привлечения в Псковскую область туристов, которые будут оставаться в ней на продолжительное время и таким образом будут вкладывать деньги в ее развитие. Также она обратила внимание на то, что в регионе есть места концентрации сельского туризма. «Это традиционные районы туристского притяжения плюс близко прилегающие к ним. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть Пушкиногорский район, с ним всё понятно. Рядом есть такой же Новоржевский. Расстояние от Пушкинского заповедника – 15 км».

Она также рассказала, что в Псковской области, например, активно развивается Бежаницкий район. При этом через Великолукский район туристов порой провозят транзитом в Пушкинский заповедник и в Псков. «Там высокая концентрация объектов культурного и исторического наследия, это второй город по значимости в регионе. Это место, где должна быть возможность задержаться», – рассказала Светлана Баранова и подчеркнула, что, когда в регионе появится больше объектов, которые можно посетить за время пребывания, люди будут чаще приезжать.

Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова подняла тему работы в сфере студентов профильных специальностей.

«Я бился за то, чтобы ребята реально проходили практику на объектах сельского туризма. Но это очень тяжело, потому что владельцы предприятий не очень понимают, что с ними делать. Я считаю, что надо работать в этом направлении, тогда студенты смогут понять, что каждый может реализоваться в направлении, которое ему интересно. Одному – логистика и работа с туристами, другому – экскурсионное дело и так далее», – рассказал исполнительный директор Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев

Начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Псковского РФ АО «Россельхозбанк» Антон Пожеданов представил первую цифровую экосистему для предприятий агропромышленного комплекса, созданную для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с сельским хозяйством.

«Это инновационная онлайн-платформа «Своё». Разработана она Россельхозбанком (один из крупнейших системообразующих надежных банков нашей страны со 100% государственным участием). Сейчас бизнес активно переходит в онлайн, это актуально. На сайте своефермерство.ру (svoefermerstvo.ru) производители и поставщики товаров могут размещать и регистрировать свои организации и товары в следующих категориях: средства защиты растений, семена, удобрения, корма, сельхозтехника, упаковка и т. д.», – отметил специалист.

Среди возможностей цифровой витрины:

возможность размещать товары, как в интернет-магазине (на маркетплейсе можно продавать и покупать сельхозпродукцию);

автоматизация работы с помощью сервисов поддержки бизнеса (бухгалтерия, юридическая помощь и т. д.);

повышение эффективности с использованием агросервисов (подбор семян, телеветеринария, точное земледелие);

поиск и подбор персонала, аренда сельхозтехники;

возможность ознакомиться с предложениями банка и партнеров на специальных выгодных условиях (можно получить кредит, подать заявку на кредитование, на открытие расчетного счета и получать скидки от партнеров);

размещение агротуров.

«Преимущество данной платформы в том, что это, в первую очередь, бесплатно, нет дополнительных комиссий, не нужны никакие дополнительные документы, чтобы зарегистрировать свою организацию или завести товар. Это готовое решение по выводу бизнеса в онлайн и новый канал продаж. Также это дополнительная бесплатная реклама компании. Эта площадка действует по всей России, то есть фермеры могут видеть компании и товары, зарегистрированные как в своем регионе, так и по всей стране», – рассказал Антон Пожеданов.

Он отметил, что Свое.Фермерство – это площадка-дистрибьютор для тех, кто реализует оптом. А Свое.Родное создана для тех, кто реализует товары розничным покупателям.

«В Псковской области на текущий момент добавлено около 900 товаров, реализуемых местным производителем как оптом, так и в розницу», – рассказал спикер и отметил, что всего в системе на данный момент зарегистрировано около 30 фермеров.

У Свое.Родное есть мобильное приложение, которое можно легко скачать на мобильный телефон. В нем можно посмотреть, какие фермерские хозяйства есть в районе 150 км, зайти, кликнуть на него и заказать там интересующий товар: молоко, сыры, выпечка и так далее. Заказ можно забрать самому, а можно оформить доставку.

«Задача Россельхозбанка – помочь фермерам, у которых нет сайтов. Это своего рода интернет-магазин. У многих сейчас не хватает времени и сил даже на выявление существующих технологических решений. А здесь они могут облегчить себе задачу», – отметил Антон Пожеданов.

Для клиентов, которые пока только вынашивают идею занятия агротуризмом, на площадке есть раздел с материалами о том, как правильно вести бизнес от и до. «Своеродное.ру – виртуальный практикум», – пояснил специалист и предложил всем, кто связан с агробизнесом, зарегистрироваться и оценить возможности и преимущества площадки. Он также отметил, что для того, чтобы воспользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Россельхозбанка.

Директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что эта платформа шагнула чуть дальше озвученного функционала. «Помимо регистрации фермерских хозяйств и ресурса для реализации своей продукции, там еще есть раздел путешествий, где есть готовые туры, в том числе по Псковской области. Поэтому это очень хороший продукт, причем очень простой в обращении», – отметила она.

Заместитель председателя комитета по туризму Елена Климова и исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев отметили полезность площадки и подчеркнули, что необходимо увеличивать обратную связь для сервиса и доводить информацию о ней до пользователей. Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова отметила, что в этом направлении должна вестись активная, даже скрупулезная образовательная работа.