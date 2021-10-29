«Псковская область — это жемчужина»: Заключительный день бизнес-форума для отельеров, рестораторов в Пскове

15:42, 29 октября 2021, ПАИ

29 октября в Пскове проходит третий, заключительный день практического бизнес-форума для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис». С учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие проходит в комбинированном офлайн/онлайн-формате.

Для представителей псковского бизнеса выступают ведущие спикеры отрасли из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других регионов России. В частности, 27 октября, приглашенные на форум эксперты провели практические консультации и экспресс-аудит бизнеса в нескольких отелях Пскова и Псковской области.

Глава представительства федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге, учредитель и издатель журнала «Ресторановед» Александр Марков рассказал, что форум посвящен проблемам и перспективам развития сферы гостеприимства в Пскове и Псковской области.

«Сфера гостеприимства — это такая часть нашей жизни, которая касается практически всех, и бизнеса и каждого из нас. Потому что мы все по несколько раз в день бываем гостями ресторанов, других предприятий сфер гостеприимства, мы приезжаем в другой регион и останавливаемся в отелях. Это направление нашей экономики, которое развивается очень бурно и на которую у нас есть большие планы. Президент поставил задачу увеличения внутреннего потока туристов в России более чем в 2,5 раза к 2030 году. Это очень хорошая история, потому что, если посмотреть на мировой опыт, в частности, в США, то у них местные жители путешествуют по своей стране преимущественно, а потом только едут в другие. У нас так исторически сложилось после распада СССР, что мы смотрим на Запад, мы хотим уехать в любую заграницу. При этом, что у нас огромная страна, с огромными возможностями, с уникальными природными, историческими, культурными, архитектурными объектами.

У нас есть что посмотреть, у нас есть где провести время, в этом смысле Псков и Псковская область — это жемчужина. Мы знаем, что есть традиционный турпоток, из близлежащих регионов, в частности, из моего родного Санкт-Петербурга. Но география может быть гораздо больше, турпоток больше. И, когда мы говорим с точки зрения бизнеса, здесь очень важно наладить всю инфраструктуру, эту задачу можно решить только комплексно. Ни один предприниматель не сможет ничего в одиночку сделать. Он может построить хороший отель, хороший ресторан, но при этом если будут плохие дороги, тротуары, не будет хорошей транспортной доступности — железнодорожных вокзалов, аэропортов, автомобильных дорог — мы мало чего добьемся. Люди приедут и будет обратный эффект.

Важно, что этот форум проходит под эгидой центра «Мой бизнес», потому что как раз руководство Псковской области, общественные организации показывают что мы можем сделать вместе, как мы можем улучшить и инфраструктуру, и сервис. Форум посвящен очень практическим вопросам — персонал, сервис, продвижение. Мы сообща пытаемся обеспечить, чтобы люди сюда поехали, но, когда они приезжают, первое место, с которым они сталкиваются, это отели. Как их встретили, что им сказали на ресепшене, какие номера предоставили и так далее. Людям здесь нравится, они ходят смотрят музеи, Кремль, но каждый день, как минимум три раза, им хочется поесть. Вкусно, по доступным ценам, местную кухню, с хорошим качеством. Это все то, что должен обеспечить бизнес. Бизнес должен соответствовать самым высоким стандартам, потому что нынешний турист, гость, он отличается высокой осведомленностью. У него хороший опыт: он побывал за границей, часто бывает в Москве, Санкт-Петербурге. И уже нет такого, что он подходит ко всему снисходительно, вот я приехал в отель, ну подумаешь, плохо дверь открывается, ручка сломана или сантехника, или еще что-то. Турист всегда сравнивает все с лучшими образцами, он привык к этому сервису. Есть колоссальная проблема кадров, особенно в регионах: людей мало, здесь нет возможности завозить массово мигрантов или еще кого-то, поэтому персонал нужно ценить, его нужно воспитывать, выращивать, обучать и делать так, чтобы он хотел работать не между какими-то своими решениями жизненных проблем, а постоянно. Собственно, этим вопросам и посвящен наш форум», - отметил Александр Марков.

По словам руководителя Центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасии Ивановой, идея провести в Пскове такой форум появилась еще год назад.

«Еще в прошлом году мы общались с федерацией рестораторов и отельеров России и обсуждали тему о важности мероприятия, где можно было бы на нашей сфере туриндустрии показать взаимодействие и гостиничного бизнеса, и ресторанного бизнеса, в том числе вовлечением во всю эту историю туристических организаций и агентств. Возникла такая идея провести мероприятие в Пскове. Мы вели диалог с главой представительства Федерации рестораторов и отельеров Псковской области, председателем Псковского областного союза туриндустрии Светланой Барановой, насколько такое мероприятие важно для региона, потому что мы сегодня понимаем, что Псковская область — туристический регион, у нас большой поток туристов.

Сегодня очень важно для всех приезжающих не только посмотреть достопримечательности, но и вкусно поесть, попробовать что-то необычное, куда-то съездить в необычное место. Соответственно, все сферы они действительно сегодня пересекаются и важны, в Пскове есть примеры успешных кейсов, кто такого рода проекты реализует. Тем не менее, мы хотели бы, чтобы вся наша сфера туриндустрии имела возможность получить информацию от федеральных экспертов, посмотреть на федеральные практики, на то, что сегодня в целом происходит в России, в регионах. Такую возможность как раз-таки и дает федерация рестораторов и отельеров России. К тому же, всегда интересно, когда приезжают VIP-гости. Это возможность узнать, что сегодня происходит и на что сегодня надо обратить внимание и что по возможности нужно сегодня внедрять в регион.

Одна из ключевых тем форума — это, безусловно, персонал. Сегодня пост-пандемийный синдром, когда отсутствует персонал и все предприниматели, к нам в том числе, из этой сферы приходят с вопросами, что у них недостаточно кадров профессиональных. Именно поэтому при составлении программы мы также учитывали этот фактор и включили в программу блок по работе с персоналом, мотивации персонала, в том числе упаковка ресторанов и туробъектов до клиента, чтобы это было интересно. В рамках двух дней работы пришли к совместному решению, что этот форум — это такая отправная точка, мы обсудили дальнейшие шаги и скорее всего даже в этом году мы проведем уже практический образовательный блок. Конкретно для наших отельеров и ресторанов, чтобы проехать по предприятиям Пскова и области, сделать такой чек-лист ошибок, недоработок, недочетов, точек роста, которые могли бы быть. И в дальнейшем, опираясь на конкретные моменты, подготовить для них образовательную программу совместно с федерацией рестораторов и отельеров России, чтобы довести объекты до того уровня, который мы сегодня можем позволить себе. Для предпринимателей это даст возможность посмотреть на свой бизнес со стороны глазами эксперта и в дальнейшем уже принять участие в образовательной программе. Мы взяли направление, как одно из тех, которое постараемся в течение года точечно постепенно развивать.

В следующем году точно мы такой форум еще проведем. Нам было бы интересно за год провести работу и посмотреть на результаты через год. Накануне мы разговаривали о сельском туризме, мы хотим все это соединить и поработать с аудиторией. Потому что сегодня сервис в Псковской области представлен в первую очередь ресторанами и отелями, это специфика нашего региона. Мы бы хотели, чтобы это направление, как минимум, было ежегодным, это ключевая тема для нас и для нашего региона», - рассказала Анастасия Иванова.

Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис» проходит в Пскове с 28 по 29 октября. Мероприятие проводится по инициативе Центра «Мой бизнес» в Пскове (от ред. АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (МКК)). Деловая программа подготовлена при участии Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).