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Что общего у псковского мишки Тедди и американского президента

Что общего у мишки Тедди и американского президента Теодора Рузвельта, рассказали корреспонденту Псковского агентства информации на выставке, посвященной Международному дню мишек Тедди. 

По одной из версий, Теодор Рузвельт на медвежьей охоте пожалел замученного зверя. Газетчики раздули историю в СМИ и приукрасили новыми подробностями, что стало поводом для появления невероятного количества карикатур. Через какое-то время эта история в газете попалась на глаза жене русского эмигранта Михаила Мишина, который принял на новой родине имя Моррис Мичтом.

Жена эмигранта Мичтома, владевшего игрушечным магазином, умилилась этой историей и в тот же день из лоскутков сшила плюшевого медвежонка, как на карикатурах, и назвала его Тедди. Игрушка снискала невероятную популярность среди публики. Медвежонок Тедди стал настолько популярен, что о нем прослышал сам президент, который впоследствии дал право русским эмигрантам на использование его имени в рекламных целях. 

Видеосюжет с выставки смотрите здесь. 

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Что общего у псковского мишки Тедди и американского президента

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