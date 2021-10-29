Госинспекция труда: Работодатели не имеют права заставлять псковичей трудиться в нерабочие дни
Работодатели не имеют права заставлять псковичей трудиться на нерабочих днях, введенных указом президента РФ Владимира Путина в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель государственной инспекции труда Псковской области Геннадий Иойлев.
Он подчеркнул, что в период с 30 октября по 7 ноября в Псковской области работать будут только те граждане, которые прописаны в указе президента РФ: те, кто работает на непрерывных производствах и в организациях, обеспечивающих работу инфраструктуры и жизнеобеспечения или трудится в сфере обеспечения торговли продуктами питания.
Также он обратил внимание на то, что, в соответствии с указом, работодатели не имеют права принуждать людей работать в нерабочие дни.
В Псковской области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Кроме того, с 30 числа жителям и гостям региона будет необходимо предоставлять QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании для посещения общественных мест. Все действующие в регионе противокоронавирусные ограничения смотрите в инфографике.
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