Новая мифология Покровки

15:20, 29 октября 2021, ПАИ

Летом 2021 года в Пскове разгорелся очередной градостроительный скандал со всеми его атрибутами: публичными обвинениями, сбором подписей, делением на своих и чужих. Часть псковской интеллигенции грудью встала на защиту, как это декларировалось публике, исторического ландшафта Пскова — и против планов Псковской епархии по возведению на ул. Воеводы Шуйского дома причта. Спустя несколько месяцев оказалось, что у шумной истории есть конкретный бизнес-интересант, у которого проблемы с законом, а «защита» - рассыпается под валом аргументированных экспертиз. Мы решили восстановить хронологию событий и рассмотреть мифы, которые так тщательно культивировались противниками создания дома причта.

Летом псковские социальные сети всколыхнули заявления о том, что в особо охраняемой зоне Псковского Кремля епархия собирается построить дом причта. Известный и уважаемый в городе искусствовед и экскурсовод Тамара Шулакова даже инициировала сбор подписей в защиту Покровского угла от строительства. Следом на одном из региональных сайтов вышла публикация, которую смело можно было бы назвать манифестом возмущенных градостроителей. К ней мы вернемся чуть позднее.

Не сразу, но в публичном пространстве все-таки появилась директор гостевого «Дома у Покровки» Елена Семенова, которая активно комментировала историю с намерением епархии построить дом причта. Территория гостевого дома примыкает (и не просто примыкает) к предполагаемому месту строительства дома причта, и такое соседство уважаемую в городе бизнесвумен, похоже, совершенно не устраивало. Однако стоило чуть глубже разобраться в ситуации, как стало очевидным: мотивы борьбы за исторический ландшафт здесь совершенно ни при чем.

История началась задолго до лета этого года, когда часть псковской интеллигенции внезапно начала поход против епархии и комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Мирное начало

В 2019 году Псковская епархия обратилась в администрацию Пскова с просьбой подготовить документацию — проект планировки территории и проект межевания территории в границах улицы Воеводы Шуйского — для создания дома причта. В ноябре того же года выходит постановление городской администрации, в котором принимается решение о разработке такой документации при этом управлению градостроительной деятельности дается поручение «обеспечить рассмотрение предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории».

Разработкой проекта планировки и проекта межевания занялась известный в городе специалист в сфере градостроительства Инна Викторовна Смирнова (в свое время она создавала Генплан Пскова).

В разработанном ей проекте учитывались все действующие в охранной зоне Покровки ограничения и особо указывалось, что разрешается. Например, «восстановление утраченных элементов планировочной структуры», а также «использование традиционных строительных материалов — кирпич, дерево — в случае применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды». К последнему мы еще вернемся ниже.

В проекте также говорилось, что «в южной части территории предполагается размещение объекта религиозного назначения — здания дома причта», в два этажа площадью застройки 130 кв.м.

В марте 2020 года проект планировки территории и проект межевания территории в границах улицы Воеводы Шуйского в Пскове был вынесен на публичные слушания. Сами публичные слушания предварялись объявлением в СМИ и официальном сайте муниципалитета об их проведении. На этот момент стоит обратить особое внимание, потому что противники появления дома причта публично будут заявлять журналистам, что узнали об этих планах «почти случайно».

В мае 2020 года проекты планировки и межевания были утверждены постановлением администрации города.

Удивительно, но на тот момент никто из градозащитников не выступил с заявлением о нарушении закона, о том, что строить на ул. Воеводы Шуйского ничего нельзя.

Так почему же это случилось полтора года спустя? Мы нашли ответ на этот вопрос, и он оказался удивительно прозаичным.

Спрячу за высоким забором

В ноябре 2019 года после выхода постановления администрации Пскова о начале разработке проектов планировки и межевания на ул. Воеводы Шуйского УГХ города, проверяя разграничение участков, обнаружило, что гостевой дом у «У Покровки» прирезал к своей территории и огородил забором… 200 кв метров муниципальной земли. Что на треть увеличило собственный участок гостевого дома. На вольно прихваченной Еленой Семеновой территории было красиво: тут и площадка для парковки автомобилей, и беседка, и гараж, скамейки. Все хорошо, только вот земля — чужая. На факт незаконности захвата чужой земли директору ООО «Северная Орхидея» затем неоднократно указывала и прокуратура и Росреестр.

В феврале 2021 года проверку провел комитет по имущественным отношениям Пскова, который вновь установил: забор, которым «У Покровки» огородил муниципальную землю, по-прежнему на месте. Проверка проводилась в присутствии Елены Семеновой, которая также была ознакомлена и с актом проверки. Так что ее слова журналистам о том, что «ведомство рассмотрело бумаги и сообщило, что никаких нарушений не нашло. В июле прокуратура провела две проверки и ничего не обнаружила», выглядят минимум лукавством, а, по большому счету, откровенным введением псковичей в заблуждение.

Интересное совпадение. Устранить нарушение земельного законодательства (а по факту это административное правонарушение ст. 7.1 КоАП РФ) «Северная орхидея» должна была до 20 августа этого года. Но вместо этого не без участия Елены Семеновой разразился тот самый скандал, в котором Псковскую епархию обвинили во всех смертных грехах и даже чуть больше.

То есть получается, что реальной основой для выступления введенных в заблуждение градозащитников стал бизнес: бизнесвумен, похоже, не особо жаждала возвращать законному собственнику — муниципалитету - захваченный и уже освоенный кусок земли. Часть того самого участка, который теперь был размежеван для строительства дома причта.

Попытка как-то обосновать свои притязания и получить эту территорию в собственность со стороны «Северной орхидеи» оказалась неубедительной: Елена Семенова обратилась в КУМИ с просьбой выделить участок в 307 кв метров (то есть, тот, что получился в результате межевания) для… обустройства подъездной дороги к территории гостевого дома.

Мифотворчество

В те же дни, когда ООО «Северная орхидея» должна была вернуть незаконно освоенный участок земли муниципалитету, выходит — какое совпадение! - статья, которую мы упоминали выше. Приведем несколько цитат из публикации, которые прекрасно отражают те мифы, которые бизнес-интересанты и противники создания дома причта старательно запускали в публичное пространство, пытаясь исказить реальное положение вещей. Такие мифы, надо признать, очень быстро оседают в общественном сознании и бороться с ними крайне непросто. До такой степени, что в работу по развенчанию мифотворцом пришлось включиться и митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. На своей большой ежегодной пресс-конференции в сентябре он по полочкам разложил выдумки вокруг дома причта.

Итак, миф первый «Дом для священника».

«Там предполагается построить дом причта — то есть дом для отдыха священника и членов его семьи. <...> Чисто по-человечески понять эту инициативу можно. Это же очень приятно — отдыхать в доме с видом сразу на два памятника ЮНЕСКО. Из столовой или еще какой-либо важной комнаты».

Проект строительства семи домов причта начат в Псковской епархии два года назад. Это будут дома с благотворительными трапезными для малоимущих, с помещениями для воскресных школ для детей. Эти дома по существу станут православными клубами, в которых вместе со священником псковичи могут обсудить насущные вопросы. Это — не жилой дом священнослужителя — а именно в этом пытались убедить и ввести в заблуждение «защитники» и автор статьи.

Еще одна цитата и еще один миф. «По плану площадь дома должна составить 130 квадратных метров и он должен втиснуться между памятником Савве Ямщикову и забором».

Между памятником и «забором». Тем самым забором, за которым 200 кв метров прихваченной муниципальной земли. То есть ничего втискивать не надо — при условии, если «захватчик» вернет территорию.

В той же публикации сделана неуклюжая попытка показать, как будет выглядеть «втиснутый» дом причта: на иллюстрации — нарисованный на коленке страшный фасад некоего двухэтажного здания. Такая вот выдумка и фантазия автора публикации, впрочем, не имеющая никакого отношения к действительности.

Реальный, а не вымышленный эскиз здания на той же сентябрьской пресс-конференции митрополит Тихон показал журналистам. Конечно, это еще не полноценный проект, но общее представление, как будет выглядеть дом причта, у публики появилось. Дом вполне в традициях Пскова и при этом он не будет загораживать вид, открывающийся от храма.

И, наконец, основной миф. «Строительство дома предполагается оформить как «регенерацию» — но регенерировать там нечего, на этом участке никаких построек нет», - писала автор статьи, совсем уж явно обманывая людей.

Немного терминологии, которую стоит освоить всем, кто хочет разобраться в этой истории. Регенерация в нашем случае — это совокупность градостроительных мероприятий, направленных на восполнение утрат, восстановление целостности и реализацию историко-градостроительного потенциала градостроительных объектов, осуществляемых методами реставрационного воссоздания, компенсационного и адаптивного строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами формирования историко-градостроительной среды.

Регенерация историко-градостроительной среды - совокупность мер, направленных на восстановление целостности композиционной структуры исторического городского ландшафта, предусматривающая сохранение, восстановление и преемственное развитие традиционных градостроительных характеристик среды (улично-дорожной сети, исторической парцеллярной структуры, фронта застройки улиц и др.), допускающая компенсационное и адаптивное строительство взамен утраченных элементов застройки или рядовых элементов композиции, не имеющих самостоятельной архитектурно-художественной ценности и находящихся в плохом техническом состоянии, с соблюдением сложившихся типологических, масштабных, стилевых характеристик историко-градостроительной среды, в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом.

Поэтому, как справедливо отмечает председатель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, «мы говорим не о воссоздании утраченного объекта, а о регенерации историко-градостроительной среды».

Более того, появление дома причта решает часть задач, которые ставятся ЮНЕСКО перед охранным сообществом Пскова.

Тут важно напомнить, что основным принципом Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года является сохранение выдающейся универсальной ценности памятника и это сохранение не только «стен», конструктивных особенностей и архитектурного облика, но и сохранение исторической атмосферы интерьеров, подлинной духовной среды памятника, а также обеспечение условий наиболее функционального использования в современных условиях.

Кто был в Покровском углу, знает, что в храме Покрова с Пролома нет помещений для организации трапезной и работы воскресной школы, нет ризничной, отсутствуют подсобные помещения, все необходимые вещи хранятся в притворе в шкафах. Туалет в виде кабины находится на улице.

То есть о полноценной «исторической атмосфере интерьеров» и «подлинной духовной среде памятника» говорить пока не приходится.

«Конечно, это ухудшает эстетическое восприятие древних интерьеров объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, - говорит Вадим Нэдик. - Строительство дома причта для прихода храма позволит разгрузить интерьеры, убрать диссонирующие элементы и создать максимально исторически достоверную среду в интерьерах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, позволит приходу обеспечить нормальную деятельность и благотворительную православную миссию».

И, наконец, отмечают эксперты, при строительстве дома причта в границах исторической усадебной городской застройки конца XIX века видовые раскрытия в створе ул. Воеводы Шуйского не нарушают восприятие Церкви Покрова от Пролома.

ЮНЕСКО vs кусок асфальта

Что мы имеем в сухом остатке?

ООО «Северная Орхидея» незаконно прирезала к территории своего гостевого дома кусок муниципальной земли и, похоже, не хочет возвращать его законному владельцу — муниципалитету. Свое нежелание расставаться с землей бизнес замаскировал борьбой за сохранение исторического ландшафта в охранной зоне, не поставив своих сторонников, среди которых оказалось много уважаемых представителей псковской интеллигенции, в известность о земельном споре. В качестве оппонентов… да нет, прямо скажем, врагов были выбраны Псковская епархия и комитет по ОКН.

Псковская епархия выступила с по сути благотворительным, социальным проектом — созданием дома причта. И, начиная, с 2019 года планомерно в соответствии с земельным и охранным законодательством, свой проект отстаивала и продвигала. При этом намерение создать дом причта, конечно же, не только не скрывалось, но сама епархия демонстрировала открытость в ведении переговоров со всеми заинтересованными сторонами.

ООО «Северная орхидея» в качестве альтернативы созданию дома причта фактически предложила закатать кусок охранной территории в асфальт: чтобы к гостевому дому подъезжать удобнее было.

Эта история еще продолжается. Однако за последние несколько недель, в ходе которых были обнародованы неприятные для «Северной орхидеи» факт и реальная подоплека скандала, число сторонников у бизнесвумен стало заметно меньше.

Мы будем следить за развитием событий. Но пока забор вокруг захваченной земли на месте. А вот участок в 377 кв метров (включая незаконно занятую гостевым домом «У Покровки» с 1 сентября 2021 года передан безвозмездное пользование приходу храма Покрова с Пролома.