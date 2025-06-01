День молока отмечают в мире

10:28, 01 июня 2025, ПАИ

1 июня весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока, пишет calend.ru.

Впервые этот праздник отметили в 2001 году, с тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.

Цель праздника – информирование населения о деятельности, которая связана с молоком и молочным производством, а также популяризация молока и молочных продуктов среди людей.

Молоко – ценный источник витаминов (A, D, B1, B12) и минералов (фосфор, магний, йод). Особенно оно богато кальцием, который крайне полезен для укрепления костей.

Однако молоко не рекомендуют пить аллергикам, людям с непереносимостью лактозы, с поражениями кишечника, патологиями почек и мочекаменной болезнью, гастритами, а также имеющим обменные заболевания. Детям рекомендуют выпивать (если нет медицинских противопоказаний), по крайней мере, один стакан коровьего молока в день, что даёт 21 % протеинов, 8 % калорий и основных микроэлементов.

Напомним, что в 2024 году в Псковской области произвели более 230 тысяч тонн молока.