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Общество

В ситуации с коронавирусом в Псковской области наметились положительные тенденции

Благодаря своевременно принятым мерам и росту динамики вакцинации, а также ответственному отношению жителей Псковской области к соблюдению ограничений в ситуации с коронавирусом наметились две положительные тенденции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что в процентах статистика всё ещё растёт, но значительно медленнее, чем месяц назад. Динамика еженедельного прироста новых случаев снизилась с 30 до 10 %. Кроме того, уже почти неделю количество выздоровевших больше, чем заболевших. Общее число пациентов на стационарном и амбулаторном лечении начало постепенно снижаться.

«Можно с осторожностью сказать, что в ближайшее время есть все шансы пройти пик распространения инфекции. Но обращаю внимание, что баланс крайне хрупкий. От следующей недели напрямую зависит, выйдем мы на долгожданный спад заболеваемости или продолжим расти», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что эпидситуация остаётся крайне напряжённой. Ежедневно коронавирусом в регионе заболевает порядка 290 человек, 50 из которых попадают на стационарное лечение. Загрузка коечного фонда держится на уровне 80 % и выше. При этом реанимационные койки заняты полностью.

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