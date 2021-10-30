На какие сферы распространяются нерабочие дни, рассказал Михаил Ведерников

11:39, 30 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram рассказал, на какие сферы распространяются нерабочие дни с 30 октября, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Главе региона приходит очень много обращений о том, что некоторые работодатели полностью игнорируют указ президента и заставляют всех сотрудников выходить на работу. Поэтому губернатор напомнил, что нерабочие дни распространяются на все сферы. Исключение составляют предприятия непрерывного цикла, медорганизации, а также сети, обеспечивающие продуктами и товарами первой необходимости. «Во всех остальных случаях работодатель должен принять приказ, регламентирующий минимальное число сотрудников, которые обеспечат функционирование компании на период нерабочих дней. Если у вас это правило не исполняется, обращайтесь в трудовую инспекцию. Это нарушение, за которое предусмотрены штрафы статьёй 5.27 Административного кодекса», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он сообщил, что переговорил с руководителем Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадием Иойлевым и передал ему те обращения, которые уже поступили, с просьбой уделить особое внимание этому вопросу.

Отдельно глава региона обратился к работодателям: «Если в период нерабочих дней мы не собьём динамику распространения инфекции, то за ним последует локдаун. Варианты компромисса есть. Определите минимум работников в офисе, направьте кого-то на удалёнку».

По словам Михаила Ведерникова, нерабочие дни – это болезненная, вынужденная, но крайне необходимая мера, призванная сбить динамику распространения инфекции. «В течение десяти ближайших дней мы вместе должны сделать всё, чтобы разорвать цепочки заболеваемости. Это наша общая приоритетная задача», – обратился Михаил Ведерников к псковичам.