Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках снова появились очереди

В некоторых пунктах вакцинации Псковской области снова появились очереди. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что динамика прививочной кампании за прошедший месяц существенно выросла. Поэтому по обращениям граждан графики работы мобильных пунктов вакцинации в Пскове и Великих Луках были изменены. Глава региона напомнил, что в Пскове они действуют в «Простории», «Империале», «Акваполисе», «Фьорд Плазе» и Ледовом дворце, а в Великих Луках – в ТЦ «Апельсин». Все они теперь работают до 8 часов вечера.

«У каждого есть возможность найти время, чтобы сделать прививку», – подчеркнул губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

30 октября 2021

В преддверии нерабочих дней Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
30 октября 2021

В пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках снова появились очереди
30 октября 2021

В ситуации с коронавирусом в Псковской области наметились положительные тенденции
30 октября 2021

Районный суд заслушал свидетельские показания по делу о резонансном ДТП в Псковском районе

30 октября 2021

Система QR-кодов начала действовать сегодня в Псковской области
30 октября 2021

Режим нерабочих дней начал действовать в России
30 октября 2021

«Орёл и решка» про Псковскую область выйдет в эфир сегодня утром
30 октября 2021

До +15 градусов обещают в Псковской области 30 октября

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...