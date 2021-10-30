В пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках снова появились очереди

11:46, 30 октября 2021, ПАИ

В некоторых пунктах вакцинации Псковской области снова появились очереди. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что динамика прививочной кампании за прошедший месяц существенно выросла. Поэтому по обращениям граждан графики работы мобильных пунктов вакцинации в Пскове и Великих Луках были изменены. Глава региона напомнил, что в Пскове они действуют в «Простории», «Империале», «Акваполисе», «Фьорд Плазе» и Ледовом дворце, а в Великих Луках – в ТЦ «Апельсин». Все они теперь работают до 8 часов вечера.

«У каждого есть возможность найти время, чтобы сделать прививку», – подчеркнул губернатор.