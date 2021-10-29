Михаил Ведерников пообещал помочь с реконструкцией здания бывшего кинотеатра в Новосокольниках

17:32, 29 октября 2021, ПАИ

В ходе прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым корреспондент газеты «Новосокольнический край» Новосокольнического района поднял тему реконструкции здания бывшего кинотеатра в муниципалитете.

В настоящее время обсуждается возможность создания на его площадях современного, востребованного жителями многофункционального учреждения. Например, физкультурно-оздоровительного комплекса. Летний сад постепенно преображается и становится популярным местом для отдыха и занятий спортом – возведены волейбольная и воркаут-площадки. Однако картину этой части города портит старое здание кинотеатра.

Михаил Ведерников пообещал жителям района поддержку в реконструкции здания бывшего кинотеатра и привлечении средств федеральных и областных программ при условии активной работы администрации района и с учетом мнения населения.

Напомним, 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.