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Общество

Михаил Ведерников пообещал помочь с реконструкцией здания бывшего кинотеатра в Новосокольниках

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В ходе прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым корреспондент газеты «Новосокольнический край» Новосокольнического района поднял тему реконструкции здания бывшего кинотеатра в муниципалитете.

В настоящее время обсуждается возможность создания на его площадях современного, востребованного жителями многофункционального учреждения. Например, физкультурно-оздоровительного комплекса. Летний сад постепенно преображается и становится популярным местом для отдыха и занятий спортом – возведены волейбольная и воркаут-площадки. Однако картину этой части города портит старое здание кинотеатра.

Михаил Ведерников пообещал жителям района поддержку в реконструкции здания бывшего кинотеатра и привлечении средств федеральных и областных программ при условии активной работы администрации района и с учетом мнения населения.

Напомним, 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

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