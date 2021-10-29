Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФОКОТ появится в Новоржеве летом 2022 года

Схема физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве. Фото газеты «Земля новоржевская»

Во время прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым главный редактор газеты «Земля новоржевская» Новоржевского района Оксана Федорова подняла тему создания условий для развития детского спорта, а именно строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве.

Несмотря на большие ожидания жителей района, возведение объекта так и не началось в 2021 году, и пока дальше экспертизы проекта дело не продвинулось. «Можете ли вы как-то повлиять на ситуацию? И можно ли надеяться, что финансирование будет перенесено на следующий год и жители района всё-таки дождутся нового спортивного объекта?» – поинтересовалась главред.

Михаил Ведерников посетовал на то, что сложившаяся ситуация – это результат издержек федерального 44-го закона. «Подрядчик, который готовил проектно-сметную документацию, очень долго прокопался с ней и сорвал нам все сроки. Более того, стоимость объекта возросла на 10 миллионов рублей. К сожалению, объект будет переходящим на следующий год. Но мы предусмотрим все необходимые средства на возведение ФОКОТа и постараемся, чтобы к лету объект был уже построен», - пообещал губернатор.

20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

29 октября 2021

Погорельцы из Печор нуждаются в помощи
29 октября 2021

Нарушителей масочного режима не выявили в псковском «Акваполисе»
29 октября 2021

Михаил Ведерников пообещал помочь с реконструкцией здания бывшего кинотеатра в Новосокольниках
29 октября 2021

Онлайн-мероприятия в честь празднования Дня народного единства пройдут в Псковской области
29 октября 2021

«Гдовская заря» получила ответы на важные для гдовичей вопросы, дающие надежду на их положительное решение
29 октября 2021

Юлия Лысова избрана координатором молодёжных парламентов Северо-Запада
29 октября 2021

До 1085 мест расширен коечный фонд для лечения коронавирусных больных в Псковской области
29 октября 2021

Более 280 тысяч жителей Псковской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...