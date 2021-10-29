ФОКОТ появится в Новоржеве летом 2022 года

17:55, 29 октября 2021, ПАИ

Во время прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым главный редактор газеты «Земля новоржевская» Новоржевского района Оксана Федорова подняла тему создания условий для развития детского спорта, а именно строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве.

Несмотря на большие ожидания жителей района, возведение объекта так и не началось в 2021 году, и пока дальше экспертизы проекта дело не продвинулось. «Можете ли вы как-то повлиять на ситуацию? И можно ли надеяться, что финансирование будет перенесено на следующий год и жители района всё-таки дождутся нового спортивного объекта?» – поинтересовалась главред.

Михаил Ведерников посетовал на то, что сложившаяся ситуация – это результат издержек федерального 44-го закона. «Подрядчик, который готовил проектно-сметную документацию, очень долго прокопался с ней и сорвал нам все сроки. Более того, стоимость объекта возросла на 10 миллионов рублей. К сожалению, объект будет переходящим на следующий год. Но мы предусмотрим все необходимые средства на возведение ФОКОТа и постараемся, чтобы к лету объект был уже построен», - пообещал губернатор.

20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.