Островские школьники пополнили ряди юнармейцев

23:44, 29 октября 2021, ПАИ

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», как одно из направлений «Российского движения школьников», сегодня в Островком районе пополнилось новым членами. Об этом сообщил корреспондент газеты «Островские вести».



По традиции в Комнате воинской славы воинской части 35700 в торжественной обстановке в ряды юнармейцев вступили пятиклассники и несколько учеников четвертого класса школы № 4.



К этому событию ребята готовились заранее: получали хорошие оценки, участвовали в добрых делах школы, занимались с младшими школьниками в подшефных классах.



На торжественном мероприятии в присутствии почётных гостей: заместителя начальника 47 Межвидового регионального учебного центра РВСН по военно-политической работе подполковника Виталия Игоревича Щербакова, заместителя командира батальона по военно-политической работе майора Михаила Михайловича Шадрина, координатора движения «Юнаримия» в средней школе № 4 Игоря Павловича Зернова, педагогов, ребята дали клятву юнармейца: стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.



Гости вручили ребятам значки и книжки юнармейца.