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Общество

«Орёл и Решка» про Псковскую область выйдет в эфир сегодня утром

Скриншот программы телепередач на 30 октября с официального канала "Пятница".

Выпуск передачи «Орел и Решка» про Псковскую область появится в эфире на телеканале «Пятница» сегодня, 30 октября, в 10:00. Об этом свидетельствует программа передач на субботу, размещенная на официальном сайте телеканала «Пятница».

Часовой выпуск о регионе покажут сегодня утром сразу же после истории о непальцах.

Как уже известно благодаря страницам ведущего и жителей области в Instagram, Тимур Родригез и Регина Тодоренко посетили не только Псков, но и Мальскую долину, Пушкинские Горы. Телепутешественники вместе со съемочной группой телеканала «Пятница» прибыли в Псковскую область 27 сентября. Съемки тревел-шоу завершились в Псковской области 29 сентября. 

Напомним, ранее серию шоу, посвящённую региону, планировалось показать 31 октября

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