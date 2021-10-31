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Общество

Сыры «Аланталь» пополнили список претендентов на «Народное признание – 2021»

Производители сыров и сливочного масла под торговой маркой «Аланталь» поборются за статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислала Екатерина Евстропьева. 

В заявке отмечается, что сыры и сливочное масло под маркой «Аланталь» производятся на маслосырозаводе «Порховский», расположенном в городе Порхове Псковской области, уже 11 лет. В ассортименте представлено пять видов свежего натурального сливочного масла, более 25 видов сыров – от белых творожных до выдержанных твёрдых, а также широкий выбор плавленых сыров.

Все сыры пронумерованы в зависимости от интенсивности вкуса. Таким образом, потребители получают возможность разнообразия выбора вкуса для себя и для каждого члена своей семьи, возможность экспериментировать.

«Мы делаем акцент на своём современном производстве в экологически чистом районе России (Псковская область). Для нас важна социальная ответственность собственников и менеджмента завода. Мы имеем успешный опыт продвижения ТМ «Аланталь» на рынке уже 11 лет. Мы разработали новаторский подход к производству сыра и сливочного масла на базе совершенствования технологии их производства, в основу которой положен вкус продукта («шкала интенсивности вкуса»)», – отмечается в заявке.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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